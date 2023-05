El Barcelona Poesia programa unes 90 activitats per a tots els públics i comptarà amb 180 convidats 

Dimarts que ve arrenca una nova edició del festival Barcelona Poesia. Seran vuit dies de recitals, accions performatives, trobades amb autors, homenatges i presentacions de llibres que inundaran la ciutat de poetes, músics i creadors. En total, s'han programat unes 90 activitats per a tots els públics, entre la programació oficial i les paral·leles, que es duran a terme en diversos espais de la capital catalana.

El festival poètic comptarà amb la participació de fins a 180 convidats, entre els quals destaquen poetes locals com Blanca Llum Vidal, Núria Perpinyà, Josep Escrivà i Josep Piera, pregoner de l'edició i 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Entre els internacionals trobem noms com la brasilera Ana Martins, el mexicà José Eugenio Sánchez i l'egipci Imad Abu Sàleh.

Set espectacles de producció pròpia

Enguany, el festival produeix set espectacles d'estrena: El viatge de Roger Mas, un concert basat en una peça de mitja hora de durada que és un destil·lat de la seva obra, la performance poètica Doma, amb Martí Sales i Dorian Wood; el concert-recital de Nacho Vegas en asturià; la lectura dramatitzada Cels canviants, de la companyia Nurosfera i amb text de Núria Perpinyà; Pitó, una obra interpretada per Paula Blanco amb text de Guim Valls, a la Biblioteca Francesca Bonnemaison; i el concert de Sabina Witt titulat El nom en el somni.

Com a novetat, algunes de les lectures poètiques es faran al Cementiri de Poblenou, que acollirà una proposta coral a partir de versos de Sònia Moll com a fil conductor d'un cant a l'amor, el dol i la pèrdua. Els jardins de la Casa de la Misericòrdia i el Museu Marès repeteixen com a seus principals del festival, que també torna al Palau de la Música el 16 de maig per celebrar el XXXVIII Festiavl Internacional de Poesia.

El codirector del festival Josep Pedrals ha explicat aquest dimarts que el Barcelona Poesia vol "anar més enllà" en un sentit simbòlic, posant l'accent en el poder de la paraula per fer-nos comunicar amb "l'altre i amb allò altre". "Sense focs artificials", ha advertit Pedrals, tornant als orígens de la paraula dita, "tal com és, utilitzant-la en las seva qualitat de sistema per anar més enllà".

Recitals poètics clàssics

En l'apartat de recitals poètics clàssics, destaca la presència de l'alemany Jan Wagner, un autor molt guardonat al seu país, que llegirà l'obra al costat del seu traductor al català Edu Baró. També la poeta i periodista croata Sanja Bajovic recitarà la seva obra. Els poetes barcelonins Alfonso Alegre Hetizmann i Edgardo Dobry, Premi Ciutat de Barcelona, llegiran la seva poesia.

Maria Josep Escrivà i Xavier Mas Craviotto, Carles Camps Mundó i Montserrat Rodés, Clara Fiol, Aina Garcia Carbó, Eduard Olesti i Andreu Alós també formen part de l'extensa nòmina de poetes que recitaran en aquesta edició de Barcelona Poesia.