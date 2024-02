Borja Penalba publica 'Giròvag', el seu primer treball en solitari 

El cantant i compositor Borja Penalba ha publicat aquest divendres el primer treball en solitari, Giròvag. Després de trenta anys de carrera al costat de noms com Feliu Ventura, Miquel Gil, Lluís Llach, Obrint Pas, Maria del Mar Bonet o Mireia Vives, Penalba es presenta per primer cop sense compartir nom a la portada amb un disc "en primera persona" que té la seva veu i la seva guitarra com a protagonistes.

Es tracta d'una col·lecció de temes dispersos musicalment i temàtica, amb textos de procedències diverses. El cantautor presentarà el disc dijous vinent a la sala Paral·lel 62 de Barcelona en el marc del festival Barnasants.

Fa més de 30 anys que Borja Penalba es dedica a la música, pensant cançons, musicant-les, arreglant-les i produint-les. Ho ha fet en nombrosos estudis d'enregistrament i en multitud d'escenaris. Ha enregistrat discos i ha fet gires amb Feliu Ventura, Miquel Gil i Lluís Llach, entre molts altres. En els darrers 10 anys ha compartit camí amb Maria de Mar Bonet i amb Mireia Vives.