Borràs comptabilitza verbalment el vot delegat de Lluís Puig, anul·lat pel TC

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha comptabilitzat verbalment el vot del diputat de Junts Lluís Puig després que el seu vot delegat fos anul·lat pel Tribunal Constitucional (TC). Borràs ha preguntat a la portaveu del grup, Mònica Sales, si tenia algun vot delegat assignat. La diputada ha respost 'sí', i Borràs l'ha sumat verbalment a l'hora d'anunciar el resultat de les votacions.

La Mesa estudia com assumir la redacció de l'acta de la sessió plenària i ordenar-ne la publicació

El vot de Puig, exiliat a Bèlgica, no ha aparegut, però, al panell del ple per tal de no implicar els funcionaris de la cambra. De fet, amb el mateix objectiu, la majoria independentista de la Mesa estudia com assumir la redacció de l'acta de la sessió plenària i ordenar-ne la publicació.



Aquest dimarts, la majoria independentista de la Mesa del Parlament va declarar estar disposada a "assumir" que es mantingui vigent la delegació de vot de Puig. La Mesa va pactar, amb el rebuig del PSC, defensar la delegació malgrat la notificació del TC, tot i que no va quedar clar com es comptabilitzaria el vot ni si quedaria registrat de manera oficial.

Durant el ple d'aquest dimecres, el PSC, Vox, Cs i PPC han presentat una petició de reconsideració de la delegació del vot de Puig, que ha obligat a interrompre el ple. La Mesa ha tombat les peticions amb els vots a favor dels membres independentistes i en contra del PSC. Segons fonts de l'òrgan, s'ha desestimat les reconsideracions per "defensar i garantir els drets civils i polítics de Lluís Puig i els drets fonamentals dels electors".



A més, han apuntat que la sentència del TC que denega la delegació del vot no s'adiu a la situació real, perquè es tomba l'acord de la Mesa que confirma la delegació de Puig en la llavors diputada de Junts Gemma Geis. Actualment, però, el vot de Puig està delegat en la portaveu del grup, Mònica Sales, perquè Geis va deixar l'escó quan va ser nomenada consellera d'Universitats.