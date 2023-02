Borràs nega irregularitats a la ILC perquè tots els contractes que es feien eren "menors"

Recta final del judici a Laura Borràs pel suposat fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (2013-2017). Aquest dilluns ha sigut el torn de la declaració de la presidenta de Junts per Catalunya, que va demanar fer-ho al final del procés. Està previst que aquest dimecres el judici quedi vist per sentència.

Està previst que aquest dimecres el judici quedi vist per sentència

La presidenta suspesa del Parlament ha negat haver comès cap delicte, com havia reiterat al llarg de tota la instrucció de la causa. Borràs, acusada de falsedat documental i prevaricació, ha argumentat que tots els contractes que es feien a la ILC eren menors, de manera que no es va incomplir la llei de contractes.



"No s'abusa de contractació menor quan tota la contractació és menor", ha reblat a preguntes de la seva advocada, Isabel Elbal. Borràs només ha respost a la seva defensa, encapçalada per Gonzalo Boye. La Fiscalia li demana sis anys de presó i 21 d'inhabilitació, així com una multa de 144.000 euros, i està en joc el seu futur polític.

Borràs ha centrat bona part de la seva defensa en rebatre la declaració de la funcionària, llavors administradora de la Institució, que va carregar durament contra la llavors presidenta de l'ens. Assumpta P. va afirmar que Borràs havia estat advertida en diverses ocasions sobre la manera de contractar. La presidenta suspesa del Parlament ha respost que la funcionària sempre va estar present en les autoritzacions dels contractes i que mai va mostrar la seva disconformitat.



Preguntada per aquesta contradicció en les declaracions, Borràs ha apuntat que un judici és "una qüestió tremendament incòmoda" i entén que la funcionària volgués "treure's responsabilitat del damunt", i ha insistit que l'administradora sempre va actuar amb màxima "professionalitat" i "responsabilitat". A més, ha insinuat que la funcionària hauria volgut accedir a una plaça de gerent i ella no ho va autoritzar.

Nega haver elaborat pressupostos "comparsa"

Borràs també ha incidit que la Junta havia d'autoritzar els pagaments i donar el vistiplau als contractes, que sempre van ser aprovats "per unanimitat". A més, ha explicat que en el marc de la ILC es feien uns 850 contractes menors anuals, mentre que a ella la jutgen per 18 contractes fets al llarg de cinc anys. "Era una feina d'equip, l'havíem fet tots", ha apuntat sobre la presentació del portal web de la ILC, objecte dels contractes que es jutgen i ja no disponible, cosa que Borràs ha criticat perquè impedeix demostrar la feina feta.

Borràs ha negat haver rebut cap advertiment de la intervenció de la Generalitat

Ha negat que ella elaborés els pressupostos "comparsa" de què l'acusa la Fiscalia, així com va reconèixer l'altre acusat, Isaías H., el seu antic soci, que amb la seva confessió va incriminar-la. L'acusat hauria pactat amb la Fiscalia per veure reduïda la seva pena, una qüestió que va ser criticada per la defensa de Borràs.



La presidenta de Junts ha afirmat que en aquell moment se sentia "segura" de la feina que feia per l'expertesa dels tècnica de la ILC i per la fiscalització que hi havia. A més, ha insistit que mai va rebre cap advertiment de la intervenció de la Generalitat, com sí que s'havia apuntat durant el procés.



A més, ha subratllat la condició d'Isaías H. com a "artista digital", i no merament un informàtic, i que per aquest motiu li va encarregar les feines, per la seva idoneïtat concreta.

Preguntada per si coneixia la situació de drogodependència del seu soci, que el va portar a incomplir algun dels encàrrecs i cometre algun delicte pel qual ja va ser condemnat, Borràs ha explicat que quan ho va saber ja va ser cap al final del seu període a la ILC i no va formalitzar més contractes amb ell a posteriori.



En la recta final de l'interrogatori, induïda per les preguntes d'Elbal, Borràs ha reconegut que mai va pensar veure's en aquest procés perquè la feina que van fer a la ILC era "correcta, legal i raonable" sense cap il·legalitat. Borràs ha insinuat que va ser objecte d'una investigació prospectiva per la seva orientació política i ha remarcat que és víctima del conegut com a lawfare, l'ús dels tribunals contra els adversaris polítics.