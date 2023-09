Budó inicia la presidència a l'ACM al costat de les institucions "que defensen la llengua, els drets i les llibertats"

La nova presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha començat el seu mandat destacant que estarà al costat de les institucions que "defensen la llengua i els drets civils i polítics" del país, en referència a la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre.

Ho ha dit durant la 26a assemblea de l'entitat que s'ha celebrat a Lloret de Mar (Selva) i que ha servit també per donar "suport i escalf" a l'expresident de l'ACM, Miquel Buch, condemnat recentment per l'Audiència de Barcelona a quatre anys i mig de presó i 20 d'inhabilitació pel cas dels escortes a Puigdemont. L'acte ha estat presidit per la presidenta del Parlament, Anna Erra, que ha titllat de "brutalitat" la sentència.

El nou equip de govern de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), liderat per l'alcaldessa de la Garriga i exconsellera, ja comença a caminar. Per davant té quatre anys "amb molta feina per fer, però amb el llistó molt alt" després del mandat de l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, que ha estat al capdavant de l'entitat des de 2019.

Més dones

Un altre dels punts que Budó ha reivindicat com una de les prioritats del seu govern és l'aposta perquè augmenti el nombre de dones al capdavant d'institucions municipals com els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions. La nova presidenta de l'ACM ha reconegut que ha crescut els darrers anys, però confia que "siguin moltes més".

En relació amb això, Budó ha recordat que ella serà tot just la segona dona que lidera l'ACM, després de Pilar Blasco, que va estar al capdavant de l'associació des del 1999 al 2001. Per això ha reivindicat la importància que té que les dones estiguin cada vegada més presents en aquest llocs de responsabilitat.