L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el candidat d'En Comú Podem a les eleccions al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, han assenyalat que el que està en joc el 28-A és si Pedro Sánchez pot o no formar govern amb Cs.



L'actual cap del govern espanyol, "no és de fiar", segons Asens. “És un camaleó polític i si pot triar, triarà Ciutadans i un govern del PSOE amb Ciutadans és un govern de dretes”. “Nosaltres som l’única garantia per evitar-ho”, ha afirmat.

Colau, per la seva banda, ha criticat les "moltes ànimes" que té el PSOE i ha afirmat que "una part de l'aparell socialista prefereix tornar enrere i pactar amb Ciutadans".



"El 28-A ens juguem si retrocedim o definitivament avancem en drets i llibertats", ha dit l'alcaldessa en l'inici formal de la seva campanya, a la Plaça del Mercat del Clot de Barcelona.



Els Comuns han posat l'accent en aquesta advertència: "No es decidirà qui guanya, sinó qui governa". El PSOE, ha afirmat Asens, "té les mans lligades per la banca i l'Ibex35". "Un govern del PSOE amb Cs és un govern de dretes", i els Comuns, amb la resta de forces afins a Unides-Podem representen "l’única garantia" que ho pot evitar, ha explicat.

Però en les seves crítiques contra els socialistes també han assenyalat la presència de socialistes a consells d'administració d'empreses de l'IBEX35 i "les clavegueres de l’Estat". El PSOE, segons ells, no podrà acabar amb elles "perquè les van inventar", ha afirmat Asens. Per argumentar-ho ha recordat el paper que van jugar persones implicades en la guerra bruta dels GAL, com Jaime Vera, José Barrionuevo i també el famós "senyor X", gairebé sempre esmentat per parlar de Felipe González. Ells no podran acabar amb les clavegueres, "perquè quan ho havien de fer van mirar cap a una altra banda”, ha insistit Asens.



Ada Colau, ha afirmat que la primera mesura que En Comú Podem ha de posar en marxa quan arribi al Congrés és la regulació dels lloguers i ha dit que en aquestes eleccions la ciutadania també es juga la recuperació dels "pressupostos més socials, garantir unes pensions dignes i acabar amb una reforma laboral del PP i del PSOE que generalitza la precarietat”.

El número quatre de la llista i fins ara primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, també ha reivindicat la gestió dels Comuns i ha defensat la feina feta: “Hem de protegir tot allò que hem conquerit en aquests últims anys”. Volem anar a Madrid a protegir els barris i els pobles, a exigir les inversions que ens corresponen, a protegir els autònoms, les nostres científiques. I si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú”, ha insistit.