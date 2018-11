Carles Puigdemont, disposat a anar de número dos de Junqueras a les Europees

L'expresident Carles Puigdemont a l'exili estaria "absolutament disposat" a anar com a número dos de l'exvicepresident empresonat, Oriol Junqueras, a les eleccions europees on el republicà es presenta com a cap de llista d'ERC.



Així ho ha fet saber en declaracions a Catalunya Radio aquest dimarts al matí, on ha assegurat que no anirà al capdavant de cap candidatura: "Nosaltres si prediquem la idea de la màxima unitat i els màxims esforços, l'hem de practicar, i crec que donaríem una bona notícia i una potència eorme en el que és el discurs dels drets fonamentals, tant a Catalunya, a Espanya i a Europa, si poguéssim articular un discurs molt potent". També ha admès que li semblaria una bona idea que la número 3 d'aquesta hipotètica llista fos l'excandidata de la CUP, Anna Gabriel, ara a l'exili.

Aquest dilluns, va trascendir que ERC estaria negociant una candidatura conjunta amb EH Bildu i el BNG gallec pel Parlament Europeu, tal com va deixar entreveure el líder de la formació basca, Arnaldo Otegui, en una entrevista pel programa FAQS de TV3.



En referència al diàleg amb el govern de Pedro Sánchez, Puigdemont també ha dit que les negociacions amb l'Estat no són possibles sempre i quan hi hagi "una de les parts emmanillada"

Junqueras s'allunya de la proposta de Puigdemont

Per la seva banda, Oriol Junqueras, en presó preventiva a la presó de Lledoners, ja ha dit que considera "més eficaç" presentar llistes separades. Junqueras, a més, ha situat la Crida Nacional per la República en un"espai de dretes", en declaracions a la SER Catalunya.



"No hi ha opcions bones i opcions dolentes. Hi ha opcions més útils i opcions menys útils. S'ha demostrat que anar separats però amb plantejaments unitaris és molt més eficaç. Del centre fins l'esquerra i del centre fins la dreta tots han d'aconseguir el millor resultat possible. L'objectiu és compartit", ha argumentat.



També s'ha referit a la Crida com un espai que ocupa l'àmbit polític de l'antiga Convergència: "Em sembla bé que l'independentisme sigui ampli i plural i que abarqui també l'espai de dretes. Des d'ERC, sempre hem cregut que havíem de ser més i més, i així ho estem fent: estem entrant a les zones on mai l'independentisme havia tingut representació", ha apuntat. Sobre la seva relació amb Puigedmont, Junqueras ha dit que, "tracta de parlar amb tothom", "tot i les dificultats", conscient que la seva tasca és la de "cosir el país".



Junqueras també ha valorat la decisió del PP i el PSOE d'anomenar al jutge Manuel Marchena com a president del Consell General del Poder Judicial: "Tots els espanyols han vist com, en un cap de setmana [populars i socialistes] canvien cromos per governar un poder judicial polititzat".