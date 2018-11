PSOE i PP pacten situar Marchena, el fins ara jutge del procés, al capdavant del CGPJ 

El govern espanyol i el PP han pactat el nomenament de Manuel Marchena com a president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), segons han informat fonts de l'executiu de Sánchez. El termini atorgat al Congrés perquè els grups presentin els seus candidats a la renovació del CGPJ, culmina aquest dilluns i a l'espera de conèixer la resta de noms, l'executiu estatal destaca que l'òrgan de govern dels jutges comptarà amb una majoria d'onze membres progressistes dels vint que el conformen.



Marchena, que fins ara presidia la sala penal del Tribunal Suprem, que és l'encarregada de jutjar els polítics catalans encausats pel procés independentista, és un jutge conservador el nom del qual ja va sonar el 2013 per presidir el CGPJ. Marchena, de clar tarannà conservador, no està adscrit però a cap associació de magistrats. Aleshores, però, va ser vetat pel que en aquells moments era el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. La vicepresidenta del govern espanyol i ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, ha afirmat aquest dilluns que si Marchena és finalment elegit president del CGPJ haurà de ser "rellevat" com a jutge del cas del procés sobiranista, en ser incompatible amb aquest càrrec.

Calvo ha afegit, a més, que el nou òrgan de govern dels jutges ha de ser "un òrgan que millori la justícia i les condicions en què treballen jutges i jutgesses". "Una etapa nova que ha de ser necessàriament millor", ha considerat Calvo, després d'"una setmana molt complicada per als ciutadans, que han rebut un segon missatge bastant difícil d'entendre per a ells: que aquest país rescata bancs amb diners de tots nosaltres", ha dit en clara referència a la polèmica decisió del Tribunal Suprem sobre l'impost de les hipoteques.

El candidat del PP



El PP ja havia apuntat que Marchena era el seu candidat preferit per presidir el CGPJ tot i que fa dos dies Rafael Catalá, exministre de Justícia i negociador en nom del PP, va dir que no seria Marchena. En declaracions a la cadena Ser, Catalá ha dit que Marchena és "un magnífic candidat" a presidir el CGPJ.Però l'acord es va tancar durant aquest cap de setmana amb negociacions al més alt nivell, en què es van implicar el mateix president del govern central, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Pablo Casado, informa Manuel Sánchez.



Pedro Sánchez permet que presideixi el màxim òrgan dels jutges un magistrat de l'àmbit conservador a canvi de tenir majoria progressista al CGPJ. Si bé, cal recordar que el president té vot de qualitat. A més, l'executiu socialista ha acceptat finalment el nom de Marchena perquè considera que en el moment actual, sobretot després del que ha passat amb la decisió del Tribunal Suprem sobre l'impost de les hipoteques, era necessari un missatge d'acord i consens dels partits al voltant a la Justícia.



La llista dels magistrats que compondran el renovat CGPJ està pràcticament ja confeccionada i només ballen un parell de noms que amb tota seguretat es tancaran al llarg d'aquest dilluns. L'acord entre PSOE i PP garanteix l'aprovació tant al Congrés com al Senat i, per tant, una ràpida renovació del CGPJ. Dels vint membres del CJPJ, deu són proposats pel Congrés i els altres deu pel Senat, on el termini de presentació de candidatures romandrà obert fins al desembre.



Malgrat l'anunciada ruptura de relacions entre Sánchez i Casado, aquest és el primer gran pacte que arriben al Govern i l'oposició des que el PP fos desbancat de la Moncloa després de la moció de censura del passat maig.

El portaveu de Catalunya en Comú Podem, Joan Mena, ha valorat l'elecció de Manuel Marchena dient que "no és el perfil que necessita el CGPJ. Pensàvem que era el moment d'escollir una dona perquè avui és el temps del feminisme". En una roda de premsa aquest dilluns, Mena també ha defensat que hi ha d'haver un canvi en la forma d'elecció del poder judicial, i ha assenyalat que mentre això no es produeixi no "deixarem en mans del bipartidisme" aquesta renovació.

Martínez Arrieta, el nou jutge del procés



El substitut de Marchena a la sala que jutjarà els dirigents independentistes serà Andrés Martínez Arrieta, que tindria un perfil menys conservador que Marchena i forma part de l'associació judicial Francisco de Vitoria. Martínez Arrieta acumula vint anys de trajectòria al Tribunal Suprem i assumirà la presidència de la sala penal perquè és qui hi acumula més anys entre els set magistrats que en formen part.



El jutge estava a la sala del Suprem que va absoldre quatre agents de la Guàrdia Civil que van tortura Igor Portu i Martin Sarasola, que van ser condemnats per l'atemptat d'ETA a Barajas el 2006. L'Audiència de Guipúscoa havia condemnat prèviament els agents a presó i inhabilitació per tortures greus, però el Suprem els va absoldre i, posteriorment, el Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar l'Estat espanyol a indemnitzar Portu i Sarasola per danys morals i per no haver investigat les tortures que van denunciar.