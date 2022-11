El carrer que ja no podràs creuar en línia recta: tots els canvis de circulació a l'Eixample de Barcelona

La mobilitat a Barcelona torna a canviar. A partir d'aquest divendres, el carrer de Consell de Cent deixa de ser una línia recta per travessar de punta a punta l'Eixample amb vehicle. Paral·lelament, els carrers de Girona, Rocafort i Comte Borrell veuran igualment interrompuda la seva continuïtat. Aquests canvis en la circulació s'han donat per l'entrada en vigor de les restriccions definitives de mobilitat de les obres de la superilla de l'Eixample de Barcelona.

A partir d'ara, els vehicles hauran de girar a gairebé cada cruïlla al llarg de Consell de Cent. Les úniques excepcions seran a les interseccions amb Aribau i amb Passeig de Gràcia, així com les quatre cruïlles que envolten la futura plaça de Consell de Cent amb Girona (Bruc-Consell de Cent; Bailén Consell de Cent; Aragó-Girona; i Diputació-Girona), segons ha avançat EuropaPress. Aquestes modificacions no afectaran a bicicletes, patinets i vehicles d'emergències i serveis, que podran seguir circulant en línia recta sense haver de desviar-se a les cruïlles.

Amb aquests canvis, l'Ajuntament de Barcelona pretén reduir la xifra de vehicles que circulen a Consell de Cent, convertint així el carrer en un eix verd, en el tram del carrer de Vilamarí al Passeig de Sant Joan, on els vianants siguin la prioritat.

Segons el consistori, la supressió d'un carril en la pandèmia i les obres actuals ja havien reduït els vehicles que circulaven per Consell de Cent d'uns 16.000 a 7.500. Ara, les altres vies en sentit Besòs hauran d'absorbir el trànsit. Finalment, els carrers de Girona, Rocafort i Comte Borrell també veuran afectada la seva circulació perquè el consistori preveu crear places a les cruïlles entre aquests carrers i Consell de Cent.

Sense afectacions al transport públic

Malgrat la magnitud de les obres, el consistori barceloní ha garantit que no hi haurà afectacions pel que fa a la mobilitat dels autobusos. A l'àmbit particular, l'Ajuntament ha recomanat als conductors que busquin rutes alternatives per travessar aquesta zona de la ciutat. Alhora, ha aconsellat als conductors que tenen l'habitatge, l'aparcament o l'establiment a la zona que surtin amb antelació les primeres setmanes i que s'informin del millor recorregut vial per arribar a la seva destinació.