Casado admet davant d'un jutge que no va contrastar les difamacions contra l'escola catalana, però diu que "ho tornaria a fer"

L'expresident del PP, Pablo Casado, ha admès davant d'un jutge que no va contrastar les difamacions contra l'escola catalana, en les que afirmava que hi havia mestres que no deixaven anar al lavabo a nens per parlar castellà i que es posava "pedres a la motxilla" als infants que utilitzaven aquest idioma al pati. No obstant, lluny del penediment, l'exlíder dels populars, desbancat l'any passat per Alberto Núñez Feijóo, diu que "ho tornaria a fer". En el moment que va fer les declaracions falses, la Generalitat i l'Equip d'Advocats Independents va querellar-se contra el polític per injúries, calúmnies i delicte d'odi.

Segons detalla l'ACN, Casado ha declarat durant aproximadament una hora i ha evitat contestar l'interrogatori dels advocats de la Generalitat. Només ha respost les preguntes de la seva defensa i del magistrat instructor.

L'exlíder popular ha explicat que quan va fer aquelles declaracions arran del cas de la família d'una nena d'una escola de Canet de Mar (Maresme) que va demanar que li fessin un 25% d'hores de classe en castellà, ell es va fer diverses "preguntes retòriques", algunes de les quals basades en notícies en "mitjans de comunicació". Ha explicat que, com que la Generalitat no s'havia querellat contra aquests mitjans, les va donar per bones.

Informació "no contrastada"

Casado ha afegit que també tenia informació sobre la qüestió de la immersió lingüística per altres fonts, com entitats cíviques catalanes, la pròpia família de la menor de Canet o altres casos judicialitzats com els dels docents investigats per comentaris a fills de guàrdies civils després de l'1-O a Sant Andreu de la Barca o la Seu d'Urgell, casos ja arxivats. En qualsevol cas, no eren informacions contrastades.

Segons Casado, ell va fer un discurs des de Galícia com a líder polític i emparant-se en la seva inviolabilitat parlamentària. En aquest sentit ha dit que tornaria a fer el mateix discurs i que volia defensar els alumnes catalans que no volen tenir immersió lingüística.

A més, ha remarcat que no va acusar els professors i mestres de fer res en concret, sinó que va acusar els partits polítics independentistes i al PSOE. Cal recordar que les preguntes exactes van ser: "¿Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions per no deixar anar al bany nens perquè parlen en castellà? Es pot tolerar que hi hagi nens que, per parlar castellà a l'esbarjo, els fiquessin pedres a la motxilla?".