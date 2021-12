Pablo Casado ha arremetido contra la normalización lingüística del catalán en las escuelas en un homenaje celebrado este viernes en A Coruña a los alcaldes del PP gallego fallecidos en el último año.

El líder de la oposición ha hecho mención al caso sucedido en Canet de Mar, en Barcelona, cuando unos padres consiguieron que los tribunales ordenasen el 25% de la escolarización para su hijo se ejerciese en castellano.

Casado afirmó este viernes que en Catalunya "hay profesores con instrucciones de no dejar ir al lavabo a niños porque hablan castellano". También aseguró que "a los hijos de los policías nacionales y guardias civiles se les señala en clase y se dice que no pueden estar integrados" y que hay niños a los que se les ponen "piedras en la mochila" por hablar castellano en el patio.



"¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de cinco años se le pida apedrear y aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que porque hablan en castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila? ¿Se puede tolerar que a los hijos de la Guardia Civil y la Policía Nacional se les señale en clase y se diga que esos niños no pueden estar integrados?", se ha preguntado. Casado culpa "no solo ERC, Junts y la CUP", sino también al PSOE.