Catalana Occident vol prescindir del 20% de la plantilla

El grup d'assegurances Catalana Occident planeja prescindir del voltant d'un 20% la seva plantilla. L'argument corporatiu és evitar una suposada "duplicitat de tasques" i per això engega un procés, que s'allargaria dos anys, amb la voluntat de retallar la plantilla -formada per 2.400 persones- en entre 400 i 550 treballadors. La intenció és que el procés es faci a través de baixes voluntàries. La proposta l'ha traslladat aquest dimecres als sindicats.

No es pot dir, però, que la companyia passi per un mal moment, atès que en els primers nou mesos del 2022 ha aconseguit uns beneficis de 476,5 milions, el que suposa un 21,5% més que el mateix període de l'any benefici. A més a més, el volum de negoci també va a l'alça i s'enfila a més de 4.036 milions, un 8% més.

Segons Catalana Occident, l'objectiu d'aquesta retallada és aconseguir "una millor adequació organitzativa després de la unificació societària del negoci tradicional del grup, prevista per a finals del 2023".

Aquest moviment arriba després d'uns anys on la companyia ha integrat les seves plataformes operatives i el servei, i després que hagi homogeneïtzat els seus productes. De cara als propers mesos, Catalana Occident seguirà amb la unificació de Seguros Catalana Occidente, Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao i GCO Reaseguros, i per això es vol evitar que les tasques duplicades siguin un entrebanc per a la companyia.

Per això, el grup proposa "l'eliminació de duplicitats funcionals" i preveu dur a terme una reducció de personal que, segons assegura el grup, se centrarà exclusivament en el personal d'estructura sense que hi hagi cap afectació en la prestació del servei, l'atenció al client ni les xarxes de mediació.