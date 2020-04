Catalunya baixa dels 1.000 ingressats a les UCI per Covid-19 per primer cop en el darrer mes

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha celebrat aquest divendres en la compareixença virtual que actualment hi ha 977 afectats per la Covid-19 a les Unitats de Cures Intensives (UCI) a Catalunya. És la xifra més baixa des del 25 de març, però la consellera ha insistit que és fruit "d'un esforç enorme" i que cal mantenir les mesures de protecció establertes per evitar un rebrot. D'altra banda, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha rebaixat les crítiques cap al president del Govern Espanyol, Pedro Sánchez. "Ens alegrem que el PSOE rectifiqui i que proposi treballar el desconfinament des dels territoris", ha expressat.

Tot i això, ha qualificat de fracàs algunes mesures gestionades des de l'Estat d'alarma, com ara la compra centralitzada o la lentitud en la presa d'algunes decisions. "Oferim al Govern de l'Estat espanyol treballar plegats de forma lleial per lluitar contra aquesta pandèmia", ha declarat. Per la seva part, el conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha remarcat que des de la Generalitat treballen adaptant el marc general amb les necessitats específiques dels 957 municipis catalans. Tot i que el Govern espanyol ha afirmat seguir les mateixes passes, s'ha mostrat desconfiat a les promeses estatals. "Haurem de veure quina és la seva aposta publicada en el BOE", ha etzibat.

Un dels aspectes que més confusió ha generat han estat les mesures de desconfinament dels menors d'edat, ja que l'Estat espanyol ha indicat que a partir del 27 d'abril els menors de fins a 14 anys poden sortir de les nou del matí fins les nou del vespre, mentre que la Generalitat ha ampliat la franja d'edat fins als 18 anys i ha establert uns horaris en els quals els infants i adolescents puguin sortir per evitar aglomeracions. Encara que Budó ha indicat que els ciutadans no haurien de ser castigats per seguir les indicacions del Govern català respecte a les franges horàries, no ha confirmat que els responsables de menors de 14 a 18 anys no hagin de patir cap amonestació.

La també portaveu del Govern ha recordat que aquest divendres està previst que s'aprovin els pressupostos del 2020 amb majoria absoluta, gràcies al suport dels Comuns, a qui ha agraït "la seva disposició al pacte i a l'acord". Tot i això, ha demanat que altres formacions de l'oposició abandonin les posicions partidistes, que "entenguin que demà s'aprovaran els pressuposts més necessaris" i que no en quedin al marge. "Tots hem de poder estar a l'altura de les circumstàncies", ha asseverat. Així mateix, ha recordat que l'aprovació dels comptes arriben un mes tard perquè des de Ciutadans van presentar un recurs dels comptes de la Generalitat al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).



Ha recordat que els pressupostos augmenten el sostre de despesa en 3.000 milions d'euros amb relació als pressupostos vigents. A més, ha expressat que la Generalitat podrà invertir 2.000 milions d'euros (un 25%) la capacitat d'invertir en el sector públic. Segons la consellera, amb els nous comptes es reassignaran les partides per fer front la crisi sanitària, que de moment ha suposat una despesa de 1.800 milions d'euros. D'altra banda, ha remarcat que són uns pressupostos "imprescindibles" però "no són l'única solució", i ha reclamat a l'Estat espanyol i a la Unió Europa que facin un pla de xoc global que modifiqui els criteris actuals de sostre de dèficit i despesa.

Respecte a la celebració de Sant Jordi el 23 de juliol, la consellera de Presidència ha matisat que, tot i que aquesta és la intenció de la Generalitat, no es pot afirmar de forma rotunda que tingui lloc aquell dia.

S'està ocupant el 167% de la capacitat habitual de llits d'UCI a Catalunya

Per la seva part, Vergés ha remarcat que s'està ocupant el 167% de la capacitat habitual de llits d'UCI. De moment gairebé s'han fet 200.000 test PCR, més de 29.000 en residències. S'han traslladat 743 persones grans a espais nous i en altres residències. En aquest sentit, s'han obert dos espais per a usuaris de residències a la Catalunya Central, 8 a Ponent i Alt Pirineu i Aran, 4 a Tarragona i l'Ebre, 1 a les comarques gironines i 6 a Barcelona. Són antigues residències, hotels i clíniques.



Pel que fa als hotels que s'han habilitat per a professionals sanitaris, n'hi ha 5 a Barcelona, 6 al nord de la regió metropolitana, 8 al sud, 4 a la Catalunya Central, 4 a les comarques gironines, 4 al Camp de Tarragona i 2 a les Terres de l'Ebre.