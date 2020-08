Catalunya registra 795 casos nous de Covid-19 però baixen els ingressos hospitalaris

Catalunya registra 795 casos nous de Covid-19 confirmats per PCR i s'eleva el total a 102.231, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total de casos creix fins a 124.068 (866 més en les últimes hores) amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 12.972 persones, 13 més respecte a l'últim balanç. Malgrat tot, el nombre de pacients ingressats disminueix per segon dia consecutiu. Segons les darreres dades, Catalunya suma 662 persones ingressades (tres menys), 136 a l'UCI (dues menys). No obstant això, el risc de rebrot es manté alt, en 186,88, una xifra superior a la de 168,23 registrada la setmana del 9 al 15 d'agost. Pel que fa a la velocitat de propagació del virus (Rt), es manté en 1,12, per damunt d'1.



Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot acumula dues setmanes consecutives a l'alça. Entre els dies 2 i 8 d'agost, aquest indicador se situava en 159,6 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt), mentre que durant la setmana del 9 al 15 d'agost va passar als 168,23 punts. Ara (setmana del 16 al 22 d'agost), se situa en 186,88. El web dadescovid.cat mostra tendències en intervals de set dies, sense tenir en compte els darrers tres dies. El pic del risc de rebrot a Catalunya es va registrar el 23 de juliol, quan es va situar per sobre de 200.



Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), es manté per sobre d'1, concretament a 1,12. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada pot transmetre el virus a 1,12 persones (per frenar la propagació de la Covid-19, la Rt s'ha de situar per sota d'1). Entre els dies 2 i 8 d'agost, la Rt a Catalunya era exactament d'1, mentre que durant la setmana del 9 al 15 d'agost va créixer fins a 1,08.



En relació amb els casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 6.783 casos, una xifra superior als 6.301 casos detectats la setmana anterior. La dada també és superior als 6.149 casos detectats durant la setmana del 2 al 8 d'agost. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 88,41 per cada 100.000 habitants. Fa dues setmanes, la taxa marcava 80,15 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la setmana passada se situava en 82,13.



Al llarg de la darrera setmana s'han fet 87.901 proves PCR, de les quals un 8,26% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 37,72 anys, una xifra pràcticament calcada a la de les dues setmanes anterior.



Pel que fa al total de casos des de l'inici de la pandèmia (124.068 segons l'últim balanç), 102.231 han estat confirmats per PCR, 4.445 per epidemiologia, 3.191 són casos probables, 4.160 s'han detectat a través de proves ELISA i 10.041 a través de tests serològics (les proves ELISA i els tests serològics donen informació sobre l'estat immunològic).



En les darreres hores s'han notificat tretze noves defuncions, elevant el total de víctimes mortals a Catalunya fins a les 12.972. D'aquestes, 7.139 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.131 en residències, 823 en domicilis i 879 no es poden classificar per falta d'informació.

Cribratges a la Seu d'Urgell, Vic i Terrassa

En paral·lel, els cribratges massius segueixen duent-se a terme a diversos municipis del territori, com ara el que s'ha iniciat a la Seu d'Urgell fent proves a treballadors del sector de la restauració que encara no se l'havien fet. L'objectiu és que aquest dijous es practiquin PCR a les persones empadronades a la ciutat que tenen entre 16 i 35 anys i que divendres es faci el mateix amb les de 36 a 50. Ara per ara, hi ha 83 casos a l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la capital alturgellenca, dels quals cinc estan ingressats a planta a la Fundació Sant Hospital.



També ha començat el cribratge massiu al barri del Remei de Vic, on les PCR es faran fins divendres a residents d'entre 15 i 45 anys i es preveu arribar a unes 1.200 persones. En les primeres tres hores ja se n'havien fet una vuitantena.



En el cas de Terrassa, Salut va iniciar aquest dijous un cribratge selectiu amb proves PCR als barris de Can Anglada i Can Palet de Terrassa per detectar malalts asimptomàtics de Covid-19. A diferència dels tests massius realitzats en altres municipis, aquests, que s'allargaran fins al 31 d'agost, van dirigits a una població diana molt específica d'unes 4.500 persones. Així, els veïns dels dos barris que siguin seleccionats per fer-se les proves rebran un SMS on se'ls informarà del dia que han d'anar. Els que no siguin cridats també es podran fer el test –sense límit d'edat- dirigint-se al seu CAP de referència segons el dia que toqui al seu carrer.