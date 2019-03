És el primer pas per denunciar judicialment per fals testimoni al tinent coronel Daniel Baena, cap de la instrucció policial sobre el procés sobiranista català, qui va negar sota jurament davant el Suprem que ell fos el propietari del compte de Twitter Tácito, amb la identitat @maquiavelo1984, des de la qual injuriava i increpava als mateixos polítics als quals estava investigant.



El cap de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya va reconèixer personalment a Público que ell era Tácito a Twitter, en una conversa amb aquest periodista que va ser gravada i que el nostre diari va publicar amb altres proves sobre la identitat oculta com @maquiavelo1984 en aquesta xarxa social. Com a conseqüència d'aquestes informacions, els defensors de diversos imputats d'Esquerra Republicana han presentat un escrit al Jutjat d'Instrucció Núm.13 de Barcelona –per al qual Baena va dirigir les recerques– subratllant que "les manifestacions esbiaixades realitzades en aquesta xarxa social comprometen de manera clara i fefaent la imparcialitat que ha de regir les recerques policials".

Aquest escrit, al qual ha tingut accés Público, demana a la magistrada Alejandra Gil –qui va substituir a Juan Antonio Ramírez Sunyer després de la seva defunció– que enviï oficis a les empreses Twitter Spain SL i Facebook Spain SL, totes dues amb domicili a Madrid, perquè facilitin certificació sobre les dades registrals i la IP de connexió emprada als comptes @maquiavelo1984 i @JDanielBaena, i https://www.facebook.com/jdanielbaena, respectivament, "a la vista dels indicis de l'actuació indeguda del Tinent Coronel Daniel Baena".



La "sol·licitud de prova urgent" presentada pels lletrats precisa que "el compte @JDanielBaena de Twitter es troba protegida i consta d'una nova data de registre, setembre de 2018, per la qual cosa les dades a obtenir s'han de referir al compte vigent el gener de 2017. El compte @maquiavelo1984 va ser donat de baixa i en la seva vigència consta com a data de creació el mes de juny de 2012".

"De #FindeETA res. Derrota i dret de conquesta"



També es demanen "les dades de la IP de connexió utilitzada en la difusió dels següents tuits del compte @maquiavelo1984:



• 01-09-2014 amb imatge de portada de diari "Barcelona per a l'Espanya invicta de Franco".



• 18-03-2017 amb text "De #FindeETA res. Derrota i dret de conquesta".



• 13-04-2017 amb text "Transformador d'utopies en distopies i funambulista processal".



• 20-09-2017 amb text "Posi les urnes a terra. Lentament. Les mans darrere del cap. Sense moviments bruscos. Giri".



• 30-10-2017 amb text "Actuació pròpia d'estructures de crim organitzat en saber-se investigades".



• 02-11-2017 amb text "com sempre: pobres @mossos igual @guardiacivil o @policia han fet “alguna cosa” per guanyar-se la confiança de Jutges i Fiscals #JoNoSocSegador".



Així mateix, la defensa sol·licita:



"Que s'ordeni a l'Àrea de Seguretat a Tecnologies de la Informació dels Mossos d'Esquadra perquè efectuïn les gestions oportunes per desentranyar les dades de localització de l'equip o terminal utilitzat per a l'emissió dels citats tuits, i que amb aquesta finalitat s'oficiï als proveïdors d'accés a internet perquè, en vista de les dades d'IP de connexió obtingudes, s'informi sobre quina línia telefònica o connexió de dades va ser utilitzada per emetre els citats tuits, amb la identificació de les dades del titular i de qualsevol altre que consti associat al contracte i, especialment els de localització de l'equip emprat o del seu titular (domicili)".

La mateixa serp de cascavell en posició d'atac



La portada del compte personal de 'Tácito' a Twitter, encapçalada per la miateixa serrp que el coronel Daniel Baena utilitza al seu compte personal de Facebook (dreta), només visible per familiars i amics..

Pel que fa a Facebook, els advocats demanen a la jutge que sol·liciti "certificació de la publicació realitzada el 25 d'agost de 2015, a les 18.43 hores, tant de les etiquetes com de les imatges".



Aquesta sol·licitud es deu al fet que Público ha revelat que al compte personal de Facebook del coronel Baena –tancada i restringida només a familiars i amics– es va utilitzar en aquesta data la mateixa imatge d'una serp de cascavell en posició d'atac que encapçalava la portada del compte de Tácito a Twitter. I "s'ha de destacar que aquesta imatge de la serp no es pot localitzar de forma fàcil al cercador Google".



Al principi, el president de la Sala Segona del Suprem, Manuel Marchena, va emetre un acte –signat per altres quatre magistrats d'aquesta sala– en el qual, sota l'epígraf "Imparcialitat dels Investigadors", s'interessava la pràctica idèntiques diligències a les quals ara sol·liciten els lletrats a la jutgessa del 13 de Barcelona.



Però mig centenar de pàgines després, el Suprem explicava la seva "decisió de postergar la pràctica de les veritables diligències de prova a l'inici de les sessions del judici oral", per la qual cosa l'acte de conclusió del sumari "ara es presenta com una invitació al fet que aquestes diligències siguin propostes en l'escrit de defensa i -prèvia declaració de pertinència- es practiquin en l'escenari que la seva pròpia naturalesa reivindica, a saber, el judici oral".



Unes diligències que no s'han practicat, la qual cosa ha permès al tinent coronel Baena negar com a testimoni, sota jurament i amb obligació de dir veritat, que ell fos l'autor dels tuits del compte Tácito de Twitter.