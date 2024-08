CCOO critica el "fluix compromís" en matèria laboral dels acords entre PSC, ERC i Comuns per investir Illa

El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha criticat el "fluix compromís" en matèria laboral en l'acord polític entre PSC, ERC i Comuns que ha servit per investir president el socialista Salvador Illa. "Estem satisfets dels acords de govern", ha apuntat. "Però som molt conscients que el marc del treball no està suficientment present en els compromisos dels tres partits en el desplegament de les seves polítiques", ha afegit. Alhora, ha demanat que els pressupostos per 2025 tinguin en compte els canvis pel nou finançament.

Pacheco traslladarà aquest dijous al president de la Generalitat la necessitat de fer una "clara aposta de reforçar el marc del diàleg social entre patronal, sindicats i el Govern per corregir les mancances d'aquestes polítiques", segons ha detallat aquest dimecres en un acte. Concretament, ha prioritzat la necessitat de continuar impulsant el canvi de model productiu dins del Pacte Nacional per a la Indústria. També la Llei de concentració territorial per a les polítiques actives d'ocupació.

En tercer lloc, el reforç de la formació professional i la necessitat de dotar-la d'instruments per a incrementar l'oferta en línia perquè els alumnes que no disposen d'una "aposta clara de caràcter públic" hi puguin també accedir. Alhora, posaran sobre la taula d'Illa acabar amb la "precarietat" de la contractació pública de sectors vinculats a serveis de la Generalitat i administracions locals així com tancar el nou pacte de la funció pública pendent.

Els pressupostos del 2025

D'altra banda, el dirigent sindical considera "lògica" la decisió d'abandonar la idea d'aprovar uns pressupostos per aquest 2024 per manca de temps i començar a treballar els del 2025. Entén que no hi ha marge temporal suficient per aprovar i executar els comptes durant l'últim trimestre i, fins i tot, assumeix que la pròrroga permetrà també donar un cert respir a les xifres de deute i dèficit.

En aquest sentit, creu que el Govern ha d'aprofitar per elaborar nous comptes per a l'any vinent que ja incloguin els canvis derivats de la proposta de nou finançament per a Catalunya. "Penso que és més adient vincular-se a tenir els pressupostos tancats al desembre i siguin efectius el gener de 2025 per fer un procés d'execució que permeti dedicar-nos concretar i tancar els nous criteris del model de finançament que s'han de pactar amb l'Estat", ha afirmat.

Recorda que en el moment de desenvolupar els comptes serà necessari "canviar algunes regles del finançament", principalment, per evitar la manca de recursos públics circulants en alguns períodes de l'any. "Les transferències no arriben al moment adient i pateixen moltes empreses que gestionen alguns àmbits de contractació pública", ha lamentat Pacheco.

La "insolidaritat" de Madrid

Sobre el nou model, Pacheco ha defensat que "el criteri de solidaritat no s'emporti per endavant els esforços de contribució que fan cadascuna de les comunitats autònomes i les persones que vivim". "No podem acceptar models totalment insolidaris, que fan un buit de recaptació, com Madrid, amb alguns impostos transferits com patrimoni, successions i IRPF, i facin una crida a la solidaritat dels que paguen més del que reben", ha afegit. Alhora, aposta perquè el finançament català no sigui "exclusiu" i pugui "encabir el criteri de federalització".