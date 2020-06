CCOO exigeix que el contagi del coronavirus a la feina es consideri un accident laboral

El sindicat CCOO ha exigit aquest dilluns que, si un treballador es contagia de coronavirus a la feina, sigui considerat accident laboral "a tots els efectes" i ha reclamat que aquesta mesura es negociï "immediatament" en el marc de la Taula de Diàleg Social de Catalunya. El director de l’Aula de Treball i Societat de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, ha recordat que hi ha "altres sectors" que s'hi poden trobar, no només el sanitari, i que són els que fan que la societat "funcioni". "Qualsevol treballador que en l'exercici de la seva funció hagi pogut contraure la Covid s'ha de considerar com accident de treball, del sector que sigui", ha insistit Gallego en la presentació de les 300 mesures del sindicat per a la reconstrucció social i econòmica.



CCOO ha elaborat el document per aplicar-lo de manera urgent per fer front a l'emergència sanitària de la Covid-19. Segons Gallego, les mesures posen al centre de les prioritats la "vida" i la "seguretat" de les persones, busquen que la represa de l'activitat econòmica vagi acompanyada de la creació d'ocupació i qualitat en el treball i que es basi en àmbits com la sostenibilitat i l'equilibri social i territorial. Així mateix, el pla recull la demanda de plans de xoc industrial en àmbits com el turisme, l'hostaleria, les infraestructures, el transport o el servei d'atenció a les persones.

D'altra banda, CCOO també ha demanat un major control de les mesures de seguretat a la feina i un major reforç de la Inspecció de Treball, que en cas de detectar una vulneració pugui donar avís als Mossos d'Esquadra perquè hi intervinguin si es detecta un "incompliment flagrant" de la legislació laboral. En aquest sentit, ha destacat la necessitat que tant l'Inspecció de Treball com els Mossos d'Esquadra rebin les "instruccions necessàries" perquè actuïn de "manera clara", segons ha assenyalat l'actual director de l’Aula de Treball i Societat de CCOO de Catalunya i exsecretari general del sindicat, Joan Carles Gallego.



Gallego també ha destacat que amb l'emergència sanitària s'han posat de manifest una sèrie de "dèficits", com per exemple la "manca de cultura de cooperació institucional" entre les administracions per fer fronts a reptes globals com una pandèmia o les "febleses del sector públic" després que, per exemple, la sanitat hagi estat al límit del col·lapse. Sobre aquest punt, Gallego ho ha atribuït a "l'infrafinançament històric" i a les retallades dels últims anys i és per això que una altra de les propostes també exigeix un reforçament del sistema català de la salut.

Així mateix, el sindicat considera que hi ha una indústria "desequilibrada" després de la dificultat de determinats béns i serveis que s'han hagut d'anar a buscar a l'exterior.



Altres mesures fan referència a l'accés a un habitatge digne i que es capaciti l'ICF perquè n'incorpori en el seu parc públic, ajuts als lloguers, la protecció de les treballadores de la llar i les cures, un pla de xoc per a l'FP que "en garanteixi la qualitat, la relació amb el món de l'empresa i el treball", en línia amb una estratègia industrial de país; o una equiparació amb la resta de països de la UE en inversió de R+D+i.



Un altre dels punts importants per Gallego és un reforç de la intervenció pública en les estratègies industrials. "Determinats sectors estratègics no poden moure's les lògiques del mercat", ha assenyalat Gallego, que ha apostat, com també ja es fa en estats europeus, per una major "garantia de control i participació pública" en empreses d'aquests àmbits. De fet, arran de l'anunci de Nissan de tancar les plantes a Catalunya, diverses veus, entre elles consellers del Govern, han anat apostant per substituir les ajudes a empreses estratègiques per l'entrada als seus consells d'administració.

En la redacció del document, que el sindicat té previst enviar aviat al Govern, hi han participat unes 300 persones i es va començar a treballar a mitjans de març després de constatar els "estralls enormes" que causaria la pandèmia a nivell econòmic i de relacions laborals, segons han assenyalat Joan Carles Gallego, i la secretària de Comunicació Integral i Finances i portaveu de CCOO de Catalunya, Montse Ros, en una roda de premsa telemàtica.



Sobre el comitè d'experts del Govern Catalunya 2022, que ha d'elaborar un altre document amb propostes per sortir de la crisi, Gallego ha retret a l'Executiu que "no es pot amagar darrere dels experts" i que fins d'aquí a dos anys no concreti les mesures. "No és de rebut", ha subratllat. Per aquest comitè, l'Executiu no va tenir en compte patronals ni representants dels treballadors, segons va criticar la setmana passada el president de Pimec, Josep González.