La CGT Barcelona aprofita l'1 de maig per reclamar millors salaris i una rebaixa de l'edat de jubilació

La CGT Barcelona ha reclamat aquest 1 de Maig una pujada salarial, una reforma de les pensions que redueixi l'edat de jubilació i la reducció de la jornada laboral. Aquestes són tres de les prioritats expressades per Pedro Ortiz, secretari de Comunicació de CGT Barcelona, moments abans de la manifestació del sindicat que ha començat a Jardinets de Gràcia direcció a la Plaça Joanic i en la qual hi han participat més de dos centenars de persones.

Ortiz ha recordat que fa 100 anys de l'assassinat de Salvador Seguí, obrer anarcosindicalista, i ha destacat que ell és un exemple que "les coses s'aconsegueixen lluitant al carrer". El lema de la mobilització de l'organització llibertària ha estat "Contra la pujada asfixiant dels preus i l'increment de la vida".

El secretari de Comunicació de CGT Barcelona ha lamentat que s'està assistint a una "pèrdua de condicions de treball impressionant i a una asfixiant pujada de preus d'allò més bàsic per viure com l'habitatge, la llum, el gas, el transport i l'alimentació". Ortiz ha indicat que tot això no s'està compensant amb les pujades salarials que s'està aconseguint a les empreses. "Són pujades per sota de l'IPC", ha lamentat.

Rebaixar l'edat de jubilació

El dirigent sindical també ha indicat que s'ha aprovat una nova reforma de les pensions que "no millora les condicions de la classe treballadora, ja que no redueix l'edat de jubilació i la manté en 67 anys". Així mateix, ha criticat que s'han aprovat els "Plans de Pensions d'Ocupació", que "volen ser els substituts dels maleïts plans de pensions privats i que seran gestionats pel sector privat".

Sobre Salvador Seguí ha recordat que "va participar a la vaga de la Canadenca on es va aconseguir la jornada de vuit hores laborals. És una mostra que les coses s'aconsegueixen lluitant al carrer i no es pot delegar a la classe política, sinó que tota la gent ha de ser partícip dels canvis mitjançant la lluita".