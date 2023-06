Un ciberatac deixa la Universitat Pompeu Fabra sense accés als serveis informàtics

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha estat víctima d'un ciberatac que ha deixat el centre sense intranet i sense accés als serveis informàtics de la institució. Segons ha informat a través de les xarxes socials, ha activat un pla de mesures preventives, juntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, per evitar l'incident informàtic vagi a més.

En un comunicat, el centre explica que ha pogut detectar el ciberatac a temps "gràcies a les eines tecnològiques de seguiment de què disposa". Perquè no vagi a més, la universitat s'ha desconnectat de la xarxa, tot i que es manté l'activitat docent. Per tant, els servidors de tots els serveis informàtics de la UPF no tenen connexió a internet.

Les mesures de desconnectar els servidors s'han pres per "assegurar el bon funcionament de la infraestructura informàtica" de la universitat i es demana la "col·laboració" de tota la comunitat universitària per "minimitzar possibles riscos". El centre indica que treballa "intensament" per resoldre la situació, que es podria normalitzar aquest mateix dimarts a la tarda.

L'incident ha tingut lloc en un moment acadèmic complicat, en plena recta final de curs i amb les entregues de treballs i exàmens finals pel mig.

"L'equip de direcció lamenta que l'afectació s'hagi produït en aquest moment del curs acadèmic, que coincideix amb el final del període lectiu del tercer trimestre i l'inici del període d’exàmens. Malgrat això, ha estimat necessari prendre ara les mesures per evitar possibles afectacions futures de més envergadura", lamenten en el comunicat.