La cineasta Isabel Coixet rebrà el premi especial del Brain Film Fest 2023

La cineasta Isabel Coixet rebrà el Premi Especial Brain Film Fest 2023, que se celebrarà del 15 al 19 de març al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Els organitzadors del certamen han remarcat que la directora catalana ha tractat de manera "precisa, delicada i respectuosa el tema del trauma" en moltes de les seves pel·lícules, entre les quals Cosas que nunca te dije (1996), Mi vida sin mí (2003) o el documental El sostre groc, sobre els abusos a l'Aula del Teatre de Lleida i que fa poc va ser premiat amb un Gaudí.

Coixet "es distingeix no només pel seu estil personal a l'hora d'explicar històries, sinó també pel seu compromís i habilitat per submergir l'espectador en l'empatia cap als seus personatges, acompanyant-los en les seves emocions, angoixes i conflictes", ha afegit l'organització, que per segon any atorga el Premi Especial a figures rellevants que contribueixen a la visibilització de temàtiques relacionades amb el cervell.

Els plats forts del Brain Film Fest 2023

El Brain Film Fest 2023 ha presentat la seva programació. Un dels plats forts serà el documental Las paredes hablan, l'últim treball de Carlos Saura, una perspectiva peculiar sobre l'origen de l'art amb la participació del seu germà Pedro Saura, expert en art paleolític, i l'artista Miquel Barceló. La 6a edició del Brain Film Fest oferirà un programa de taules rodones, conferències i tallers al voltant del leitmotiv d'aquest any: art, creativitat i cervell.

Altres dels títols que estaran presents en aquesta edició són Bigger than Trauma, de Vedrana Pribačić; Lisa, la websèrie, d'Ingrid Santos i Raquel Barrera; Una escuela en cerro hueso, de Betania Cappato; L'essència de lErnesto, d'Àlex Remadaker; Imad's Childhood, de Zahavi Sanjavi; Bailar la locura, de Marta Espar i Maiol Virgili, i Loca por la vida, de Raphaël Balboni i Ann Sirot.

A la sessió Submergeix-te en la llengua de signes!, coordinada juntament amb el Festival Inclús, es podrà veure una acurada selecció de curtmetratges realitzats en llengua de signes i que pretenen defugir les temàtiques centrades en la discapacitat.

Un any més, el Brain Film Fest comptarà amb activitats paral·leles que completen la programació, com ara el Programa Alzheimer del CCCB, una proposta que apropa el cinema i la cultura a les persones que viuen amb Alzheimer i que ha demostrat al llarg de 10 anys de recorregut l'impacte positiu que té sobre el benestar dels participants, cuidadors i familiars.