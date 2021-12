CineXic, la iniciativa d'Òmnium per poder veure cinema familiar en català

Òmnium Cultural, amb la col·laboració de Drac Màgic i MODIband, posa en marxa CineXic, una programació regular de cinema familiar en català. Es tracta d’un circuit estable en una cinquantena d’espais i sales de projecció a Catalunya, la qual cosa duplica el nombre de sales comercials que van programar cinema infantil en català durant tot el 2019. Amb l’objectiu de generar nous públics i nous mercats, CineXic és un programa d’impuls a la difusió de cinema infantil europeu en català arreu del territori.

Segons Òmnium el projecte neix amb la voluntat de sumar i fer xarxa amb el circuit d’estrenes ja existents, però reforçant la presència en indrets del país on encara no hi ha una programació estable. La cinquantena de sales i espais adherits a aquesta iniciativa, repartits per més de la meitat de les comarques del país, projectaran una pel·lícula al mes dirigida a un públic familiar amb pel·lícules recomanades per infants d’entre 3 i 12 anys. En total, ja hi ha tancades 300 sessions de cinema infantil en la primera fase del projecte, i això fa incrementar més d’un 70% el nombre total de projeccions d’aquest tipus de cinema al Principat respecte al 2019. CineXic arrenca coincidint amb les festes de Nadal, i ho fa amb la projecció de ‘El Nadal del senyor Branquilló i l’escombra voladora’, i seguirà amb vuit projeccions anuals, una per mes, amb excepció dels mesos d’estiu.

Cuixart: "Els infants són uns grans espectadors de present i el millor baluard de futur per a la llengua, element de cohesió"

Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, ha afirmat que "davant d’aquesta ofensiva contra el català, ningú no pot quedar-se de braços plegats". Per això, ha instat la societat civil organitzada a "assumir la responsabilitat", i ha posat CineXic d’exemple: "És un projecte ambiciós per enfortir l’audiovisual en català i potenciar el cinema entre els més petits. Perquè els infants són uns grans espectadors de present i el millor baluard de futur per a la llengua, element de cohesió".

La convocatòria de CineXic s’ha adreçat a entitats, institucions i empreses de Catalunya que disposen de sales o espais on fer les projeccions, estiguin tècnicament equipats o no, a les quals es prestarà assessorament per tal que puguin oferir cinema en les millors condicions. La selecció de les sales que s’integren al circuit ha seguit criteris d’equilibri territorial, oferta ja existent al municipi i tipologia de l’espai. La iniciativa comença amb quasi mig centenar de sales adherides, repartides entre 25 comarques (més del 50% de les comarques de Catalunya), i es podrà gaudir en una quarantena de poblacions com Barcelona, Tarragona, Igualada, Esplugues de Llobregat, Martorell, Rubí, Gironella, Salt, Santa Coloma de Farners, Palamós, la Pobla de Segur, Sort, Solsona, Reus o Tortosa, entre d’altres.

Les pel·lícules que es projectin sota el segell CineXic seran films de qualitat artística i pedagògica, seleccionats amb perspectiva de gènere, respecte a la diversitat i foment dels drets socials i universals. Es projectaran en versió original en català o versió doblada en català. Seran pel·lícules de reestrena, de distribuïdores independents locals, on es combinaran curtmetratges i llargmetratges, majoritàriament europeus. Les pel·lícules que es projectaran el 2022 en el marc de Cinexic ja es poden consultar al web del projecte.

Actualment, el cinema infantil és un dels sectors més tocats per la crisi i la manca de contingut en català dins l’àmbit audiovisual. L’any 2019 només es van programar 419 sessions amb 49 pel·lícules en català a 41 sales de 31 poblacions de Catalunya, i tan sols es va arribar a 22.922 espectadors. La situació encara va ser més crítica el 2020 -amb la pandèmia-, quan el nombre de sessions va disminuir a 106, amb 22 pel·lícules en 30 sales de 28 poblacions d’arreu de Catalunya, amb les quals només es va arribar a 5.668 espectadors, segons les dades de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura. Amb 300 sessions programades. CineXic incrementa, així, més d’un 70% el nombre de projeccions d’aquest tipus de cinema al Principat respecte al 2019.

Triple aliança pel cinema infantil en català

CineXic s’emmarca dins del pla d’accions d’Òmnium Cultural a favor de la llengua i la promoció de l’ús social del català, sota el marc de la campanya #ElCatalàÉsTeu. D’aquesta manera, l’entitat sociocultural més gran d’Europa reforça el seu paper i dona continuïtat a un dels seus compromisos fundacionals. Òmnium impulsa Cinexic, amb la col·laboració de Drac Màgic i MODIband, a través de les distribuïdores de pel·lícules infantils Pack Màgic i Rita & Luca Films.

Pack Màgic és una distribuïdora de cinema infantil, tranquil i en català enfocada a la difusió de pel·lícules que estimulen la sensibilitat estètica, l’educació emocional i la transmissió de valors socials i culturals. Pack Màgic és una iniciativa de Drac Màgic, pionera en la distribució del cinema infantil en català i en l’educació i la imatge, que enguany celebra 50 anys. Entre els objectius de Pack Màgic hi ha engegar projectes innovadors que contribueixin a incentivar la curiositat sobre les pel·lícules i fomentar el gust pel cinema i per anar al cinema des de la infància. En són exemples projectes com el Kinosure, una programació de cinema infantil en català que transforma la sala per a contribuir a crear un univers màgic, on es convida als i les participants a interactuar. O d’altres per fer arribar el cinema a aquells públics que en poden quedar exclosos com Film in hospital, una plataforma que dota als centres hospitalaris amb continguts cinematogràfics com un instrument addicional de suport emocional i per contribuir a una millora sensible en l’atenció a la salut des d’una perspectiva integral.

MODIband és una entitat cultural especialitzada en cinema que es va crear el 2003 amb l’objectiu de democratitzar la cultura. El primer projecte impulsat per l’entitat va ser el festival de cinema a la fresca, Sala Montjuïc. El 2007, MODIband va posar en marxa El Meu Primer Festival, el festival de cinema per a nens i nenes de 2 a 12 anys, amb l’objectiu de contribuir a la difusió d’un cinema plural i creatiu, tot oferint una mostra de creacions cinematogràfiques d’arreu del món i de tots els temps. Sota el nom de Rita & Luca Films, MODIband va crear l’any 2014 una distribuïdora de cinema per a nens i nenes que proposa una acurada selecció de pel·lícules amb encant, tendres i divertides, per fer volar amb la imaginació.