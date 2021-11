La rebaixa de les expectatives del català a Netflix dificulta el suport d'ERC a la llei audiovisual i esquitxa els pressupostos

El pacte aconseguit fa una setmana entre el Govern i ERC per facilitar l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2022 era un "acord de mínims", tal com va descriure el portaveu del grup republicà, Gabriel Rufián, dimarts passat la sala de rodes de premsa del Congrés.

Aquest "acord de mínims" feia al·lusió a les quotes i incentius fixats en el marc de la Llei General de Comunicació Audiovisual, una norma sobre la qual havia girat la negociació pressupostària amb més intensitat i que aquest dimarts ha rebut llum verda del Consell de Ministres, en principi semblava que amb les condicions exigides per ERC.

En aquest sentit, la proposta preveu que "una quota del 6% del contingut audiovisual mundial ofert a les plataformes" serà en llengües cooficials, com va detallar Rufián. En altres paraules, de tota l'oferta europea disponible (el 30% del catàleg de les plataformes), un 20% de les produccions seran en català, èuscar o gallec.



La veritat és que, malgrat l'enrenou que va causar aquest anunci (especialment a les files de la dreta), al llarg d'aquests dies ha transcendit que les plataformes internacionals de contingut audiovisual, per exemple, Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime Video , no estan obligades a complir la quota del 6% de contingut en llengües cooficials.



I és que, en aplicar-se el principi de país d'origen que estableix la Directiva europea, la norma afectarà en matèria de quotes les plataformes audiovisuals amb residència a l'Estat espanyol, com ara Filmin, FlixOlé, Movistar+, Mitele o Atresplayer, una premissa que, per altra banda, rebaixa les expectatives generades al voltant de l'abast de l'acord segellat.

Tot i que el portaveu republicà no es va referir a Netflix ni a cap altra corporació internacional, Rufián ja va avançar que tutelaria les mesures introduïdes a la norma aprofitant la tramitació dels comptes públics al Senat, on també compten amb "moltíssima força", ja que el PSOE tampoc té majoria absoluta a la Cambra Alta (fixada en 133 senadors).



Així mateix, davant la previsió de l'Executiu de donar la carpetada definitiva als Pressupostos al Senat, ERC va obrir la possibilitat d'introduir esmenes al projecte pressupostari, de manera que hauria de tornar a passar pel Congrés per ser ratificat.

Amb tot, una setmana després d'aquest anunci, amb els Pressupostos ja tramitant-se al Senat, la norma de la nova llei audiovisual acabada de sortir del forn i les crítiques cap a l'acord per part dels socis d'ERC al Govern de la Generalitat (Junts i la CUP), Rufián ha manifestat aquest dimarts amb duresa la seva insatisfacció cap a la llei pilotada pel Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, liderat per Nadia Calviño, afegint que intentarà millorar la norma mitjançant la tramitació al Congrés.



"Si aquesta llei no es pacta amb ERC ni protegeix les llengües cooficials, estem disposats a obrir tots els escenaris possibles, i això implica el Senat", ha afegit en una altra roda de premsa realitzada aquest dimarts a la tarda per sortir al pas de les informacions publicades sobre la rebaixa de les expectatives de la quota de llengües cooficials a plataformes com Netflix.



D'aquesta manera, Rufián, que ha demanat una reunió urgent al PSOE, ha deixat a l'aire el suport dels 13 diputats d'ERC a la llei d'audiovisual i, per tant, a la tramitació dels comptes públics a la Cambra Alta, sent aquesta via una altra sortida per negociar les seves demandes a la norma proposada per Economia: "El tema de la llengua és sagrat per a ERC", ha postil·lat Rufián en un nou gir de guió que previsiblement ocuparà l'actualitat política dels propers dies.