Col·lectius en defensa del dret a l'habitatge pressionen el Partit Socialista perquè reguli el preu dels lloguers

La decisió del Govern espanyol de no incloure cap mecanisme de regulació dels preus al seu decret llei sobre els contractes de lloguer ha generat un seguit de protestes dels col·lectius en defensa del dret a l'habitatge, que s'uneixen al rebuig de les forces progressistes a la normativa proposada. El decret s'ha de votar aquest dimarts al Congrés i no incorpora el punt 3.2. del pacte de fa unes setmanes entre PSOE i Unidos Podemos que, en concret, deia que "es modificarà el mercat del lloguer per posar sostre a les pujades abusives de preus de lloguer en determinades zones". El decret que es vol portar al Congrés sí que incorpora una modificació de la regulació dels lloguers perquè els contractes tornin a tenir una durada mínima de cinc anys, en comptes dels tres actuals com a conseqüència de la reforma del Govern de Rajoy del 2014.



Aquest dilluns, col·lectius com la PAH o el Sindicat de Llogaters han protagonitzat mobilitzacions a les seus del Partit Socialista en diverses ciutats. En concret, a Barcelona una vintena de persona han ocupat la seu del PSC aquest matí i al voltant d'una quinzena s'hi han quedat tancades un cop, a quarts de sis de la tarda, s'han clausurat les portes del local, situat al número 191 del carrer de Pallars, al Poblenou. La voluntat dels activistes és no sortir-ne si no hi ha el compromís de retirar.

A la tarda s'han concentrat davant la seu alguns centenars de persones, que han cridat consignes a favor del dret a l'habitatge, en contra del PSOE i exigint la regulació dels lloguers. El preu dels habitatges de lloguer s'ha disparat els darrers anys, a un nivell molt per sobre de la inflació, amb increments interanuals que, moltes ciutats, han superat els dos dígits. L'actual espiral de preus ha provocat que moltes persones vegin impossible continuar vivint al seu pis, tenint en compte que els contractes tots just duren tres anys, moment en què la renda pot disparar-se si hi ha renovació, i que trobar-ne un altre a preu assequible i al mateix barri es converteixi gairebé en quimèric.



Més enllà de col·lectiu com la PAH o el Sindicat de Llogaters, la renúncia del PSOE a regular el preu dels lloguers també li provocarà dificultats perquè el Congrés li doni el vistiplau. O, si més no, li farà canviar d'aliats. Unidos Podemos ja va anunciar fa uns dies que no hi votaria a favor, un cop es va confirmar que el partit de Pedro Sánchez es desdeia de l'acord signat entre les dues formacions. I aquest dilluns ha estat ERC qui ha anunciat el seu vot en contra. Per tant, perquè el decret tiri endavant el PSOE necessita el suport de PP i Cs, com a mínim que les dues formacions no optin per votar-hi en contra.