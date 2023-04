Colau arrenca la carrera per revalidar l'alcaldia amb Díaz: "Som l'única garantia d'un govern progressista a Barcelona"

La vicepresidenta segona del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha mostrat el seu recolzament a la candidatura d'Ada Colau per a les eleccions municipals del 28-M en un acte que ha tingut lloc aquest dissabte al Palau de Congressos de Barcelona: "Faig una crida perquè tots els treballadors i treballadores es mobilitzin i votin a Barcelona en Comú".

Díaz contraposa el model de Colau al de Trias, que titlla de "passat"

La trobada, que ha començat amb la presentació de la candidata número 6 de BComú, Jessica González, ha estat el primer acte des que la vicepresidenta va fer pública la seva voluntat de presentar-se a les pròximes eleccions generals.



Els més de mil assistents han rebut a Díaz i Colau entre càntics i aplaudiments, i després d'un breu boicot del col·lectiu que reclama la cessió de l'Antiga Escola Massana, un centre públic d'art, Díaz ha arrencat el seu parlament reivindicant la "política quotidiana" de la líder dels Comuns. Ha apuntat, també, que "Barcelona en Comú aborda les grans crisis que tenim ara mateix" i que va decidir invertir recursos públics "per a millorar la vida de la gent".

L'acte de Barcelona en Comú. — Cedida

El model de Colau vs. el de Trias

Quant al característic model urbanístic de Colau, Díaz ha subratllat que "no estar d'acord amb les superilles és no voler una ciutat en la qual es prevalgui la vida". Les polítiques de BComú, diu, "prioritzen la gent, la vida, el comerç local, el consum responsable i l'habitatge".

La vicepresidenta ha posat l'accent en la necessitat de parlar, no només de la transició ecològica, sinó també del "temps social", del "temps de vida i les cures". Aquest model "d'esperança" es contraposa al de Trias, "un model del passat, de la desregularització, dels lobbies i de la política per a la gent que no viu als barris".



Segons Díaz, Colau s'emparenta amb els assoliments del govern de coalició a Espanya i és coneguda per haver construït una ciutat que es preocupa per un dret fonamental, l'habitatge.

Sense por a les querelles

En la mateixa tònica, Colau ha assenyalat que són "l'única garantia d'un govern progressista a Barcelona" i que, des que van arribar a l'alcaldia fa vuit anys, "no han parat de posar ordre" en una ciutat que estava "plena de contaminació i pisos turístics il·legals".

Colau posa en valor "l'ordre" imposat als pisos turístics

Durant el discurs, ha reivindicat la seva enteresa davant les crítiques que ha rebut el seu partit des del moment en què van guanyar per primera vegada el 2015, quan els van considerar un "accident del sistema".



"Com no hem posat catifes vermelles als que volen continuar contaminant i especulant, ens han posat unes quantes querelles", ha apuntat Colau. No obstant això, diu, "no els espanten". BComú vol mantenir la seva inversió en despesa social i allargar la mà a tothom que vulgui un govern progressista, "vinguin d'on vinguin" i "hagin votat el que hagin votat" en altres eleccions.