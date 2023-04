Maragall: "El projecte de Trias és pactar amb el PSC, entregar Barcelona a les grans empreses i renunciar a l'ideal de llibertat"

L'alcaldable d'Esquerra Republicana, Ernest Maragall, pitja l'accelerador i aprofitant la nova seu d'Esquerra Republicana de Catalunya a Barcelona, que servirà de quarter general electoral dels republicans a la capital catalana ha sortit a l'ofensiva. Maragall ha assegurat que el candidat de Junts, Xavier Trias, "ha deixat clara en poques hores la seva opció" per a Barcelona: "pactar amb el PSC, vendre's la ciutat, oblidar el projecte de llibertat i amagar les sigles del seu partit".

"Avui sabem que des de Junts consideren que la millor opció és pactar amb el PSC. Però que ho plantegin amb aquesta alegria i tranquil·litat il·lustra també que ells no estan parlant de Barcelona, estan parlant de distribució de poder"

Així ho ha asseverat Maragall després de sentir les recents declaracions del candidat postconvergent i la seva número sis, Joana Ortega. "Avui sabem que des de Junts consideren que la millor opció és pactar amb el PSC i, per tant, replicar allò que ja fan a la Diputació de Barcelona. Però que ho plantegin amb aquesta alegria i tranquil·litat com a millor perspectiva il·lustra també que ells no estan parlant de Barcelona, estan parlant de distribució de poder".

El candidat d'Esquerra ha fet referència a les declaracions d'Ortega de posar "catifes vermelles a les grans empreses", una proposta amb què considera que Trias està "entregant la ciutat, està rendint-se" i fent una rèplica del seu model de "barra lliure on la ciutat estava en venda".

Amb tot, Maragall també ha recordat que els candidats de Junts han mostrat una "renúncia explícita a parlar de la llibertat del país" i ha destacat la decisió concreta de Trias d'amagar les sigles del seu partit. "Com es pot ser candidat a alcalde de Barcelona sense explicitar a quin espai pertanys, amb quina ideologia et sents representat, amb quina organització política comptes per desenvolupar projectes i organitzar la ciutat?", s'ha preguntat Maragall.

L'acte de inauguració de la nova seu durant la intervenció a la sala d'actes.

Esquerra exhibeix "orgull" de projecte a la nova seu

"Nosaltres tenim projecte, tenim orgull d'allò que som, ens adrecem a la immensa majoria de la ciutadania de Barcelona i, a més, ho fem des d'aquesta suma de convicció, de representació, d'espai des del progressisme"

Maragall ha fet aquestes declaracions des del nou local d'Esquerra Barcelona, al carrer Sardenya, "el lloc des d'on sortirà el contrast necessari, positiu, amb les altres candidatures".



"Nosaltres tenim projecte, tenim orgull d'allò que som, ens adrecem a la immensa majoria de la ciutadania de Barcelona i, a més, ho fem des d'aquesta suma de convicció, de representació, d'espai des del progressisme. Som Esquerra, som republicans, som catalans i jo em sento orgullós de pertànyer a aquest projecte i, al mateix temps, estic convençut que estic en condicions de representar l'interès general de Barcelona", ha defensat Maragall.

"Aquestes eleccions han d'anar de Barcelona, d'acords de construcció", ha volgut remarcar l'alcaldable republicà, qui espera "una nova victòria republicana a Barcelona" per a construir "un gran acord amb la ciutat".