Colau exigeix al Govern espanyol que decreti la suspensió del pagament dels lloguers abans de dimarts

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit aquest dissabte al Govern espanyol que decretir la suspensió del pagament dels lloguers per a les persones, famílies i negocis afectades per l'emergència sanitària de la Covid-19. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha assegurat que "aquesta mesura s'ha de prendre dimarts com a molt tard". El Govern espanyol, del qual forma part Podem, soci polític dels Comuns, estudia quina és la formulació de la mesura,segons Colau. Si és una moratòria o amb ajudes als petits propietaris que deixarien de percebre el lloguer. "En cap cas bancs o grans tenidors de pisos" que se n'han de fer càrrec del cost, ha recalcat Colau.

Colau ha analitzat la resposta a l'emergència sanitària i assegura que "les administracions estan coordinades i ho han d’estar cada dia més". Però també ha criticat sense concretar que "és evident que s’està fent política amb aquesta emergència sanitària. Alguns més que altres. Però temps hi haurà de parlar-ne". "Ara toca fer gestió, al costat del professionals sanitaris i de la gent més vulnerable física i econòmicament", ha dit. Colau ha considerat un "error" el fet de "plantejar el debat sobre el confinament total que defensa el Govern de la Generalitat de forma abstracta". Si hi ha activitats en marxa que no són essencials s'han d'aturar ha afirmat Colau però ha apostat per informar al Govern espanyol tal com ha assegurat que ha fet l'Ajuntament de Barcelona amb les obres de la ciutat.

L'alcaldessa ha criticat que el president de la Generalitat, Quim Torra, "fa setmanes que defensa el confinament total i tot just ahir van aturar les obres públiques que nosaltres vam tancar molt abans". L'alcaldessa de la capital catalana també ha apostat per aprovar els pressupostos de la Generalitat que els Comuns ja havien pactat amb els partits del Govern, JxCat i ERC. "Necessitem tota la capacitat de les administracions per fer front a l’emergència sanitària i per garantir la reactivació econòmica" ha afirmat instant a totes les administracions a aprovar els pressupostos.

Sobre la participació de l'Exèrcit espanyol en la resposta a l'emergència sanitària ha diferenciat en dos escenaris: "No m'agrada veure militars i policies a les rodes de premsa. Hi ha una sobreactuació", ha etzibat. Però d'altra banda ha afirmat que "no tinc cap mena de dubte que cal utilitzar tots els recursos per fer front a l'emergència inclòs l'exèrcit perquè totes les administracions estan desbordades. Inclosa la Generalitat". L'Exèrcit espanyol col·labora amb l'Ajuntament de Barcelona amb diverses tasques com ara la construcció d'equipaments sanitaris de campanya a Fira de Barcelona.

Trasllat de 160 usuaris de residències geriàtriques

Sobre la situació a les residències geriàtriques de Barcelona, Colau ha insistit, tal com ja va plantejar aquest divendres, en un pla de xoc deles administracions per protegir la gent gran en unes instal·lacions desbordades. De fet, durant el cap de setmana es traslladaran més de 160 persones de residències de gent gran de Barcelona i l'àrea metropolitana a tres hotels de la capital catalana i rodalies, segons ha informat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la Generalitat un pla d'acció ràpid davant l'elevat nombre de positius i de morts per coronavirus en aquest àmbit. La pròpia alcaldessa, Ada Colau, va remarcar aquest divendres que una de cada quatre morts a la ciutat procedeixen de residències de gent gran, i més de la meitat de centres tenen algun positiu com a mínim.

Treball, Afers Socials i Famílies ha especificat que els 160 afectats per la mesura són residents de 16 centres -principalment petits, de Barcelona i que es troben en una situació prioritària d’alerta sanitària- que seran reallotjats en tres hotels de la capital catalana i de l’Àrea Metropolitana. Allà rebran suport dels centres d’atenció primària de referència i els recursos sanitaris que aquests activin.



Des del Departament s'indica que es treuen les persones malaltes o amb simptomatologia dels centres que no poden garantir l’aïllament correcte. D'aquesta manera es persegueix millorar la seva atenció sanitària i evitar el possible contagi d’altres residents.

A banda, des del Departament s'anuncia que ja es treballa per planificar accions com aquesta en d’altres punts de Catalunya que ho requereixin. I s'afegeix, en aquest sentit, que dimarts ja es va posar en marxa un operatiu similar a la Casa del Mar de Barcelona, on s’han reubicat 25 persones amb discapacitat amb símptomes de covid-19 procedents de residències i llars residències.