Primer trasllat d'avis a hotels per transformar les residències geriàtriques en ampliacions hospitalàries 

Les residències geriàtriques s'han convertit en un dels epicentres de l'emergència sanitària generada pel Covid-19. La vulnerabilitat de la gent gran front a l'agressivitat del coronavirus i la dificultat de garantir l'aïllament dels avis i de les àvies en les residències on en molts casos es comparteix habitacions i els espais comuns no tenen prou superfície. L'elevat nombre de víctimes en alguns d'aquests equipaments ha activat totes les alarmes i s'estan buscant solucions per garantir l'atenció, però també la seguretat de la gent gran residents en les instal·lacions.

Una de les possibilitats que s'estudia des de fa alguns dies al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és la possibilitat de reconvertir hotels catalans en residències geriàtriques. El Govern té en marxa un programa d'emergència anomenat Hotel Salut que podria servir per aquesta operació. I la carambola a tres bandes resulta perfecta si s'aprofita per convertir les residències en ampliacions dels centres hospitalaris que permeti traslladar afectats per coronavirus que no siguin greus i descongestionar els hospitals i reservar-los pels casos més greus. Els hotels permeten un major nivell d'aïllament dels avis i àvies pel fet de disposar d'habitacions individuals espaioses i els geriàtrics tenen condicions sòciosanitàries adequades per acollir infectats.

Primera experiència a Tarragona

De moment s'ha posat en marxa la primera experiència d'aquest tipus a Tarragona. La Xarxa Sanitària Sant Pau i Santa Tecla d'aquesta ciutat catalana traslladarà 55 usuaris de la residència de grans Santa Tecla Llevant a l'Hotel Núria, molt pròxim a aquestes instal·lacions. I a partir que quedi buida, els dos principals hospitals tarragonins podran traslladar al geriàtric a pacients de la Covid-19 menys greus.



Fonts del Departament Afers Socials que ha donat llum verda a l'experiència pionera tarragonina confirmen que s'estudia de fa dies l'extensió d'aquesta maniobra operativa per tot Catalunya però aquestes mateixes fonts asseguren que no s'ha pres una decisió generalitzada per la "gran dificultat de traslladar milers d'avis i àvies de salut fràgil". I no rebutgen replicar l'experiència tarragonina a altres municipis però afirmen que s'estudiarà cas per cas.

A Tarragona, l'operació permetrà guanyar 60 nous llits d'hospitalització a l'equipament residencial per a pacients amb covid-19 davant el previsible augment de la demanda. L'operació ha rebut el vistiplau dels departaments d'Afers Socials -pel caràcter públic de les places residencials- i de Salut. El trasllat dels residents es farà aquest divendres al matí amb autobusos municipals de l'EMT i la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona.



Segons els responsables de Santa Tecla, aquest moviment s'emmarca en la planificació feta arran de la crisi del coronavirus. Això permetrà, d'una banda, garantir la seguretat dels residents, atès que la residència s'ubica en un complex on també hi ha un CAP i un centre sociosanitari. I de l'altra, poder destinar l'espai de la residència a les noves places hospitalàries.

Hostaleria per la lluita contra el coronavirus

Les mateixes fonts han agraït la "complicitat" i la "col·laboració" de la Generalitat, que ha autoritzat l'operació, de l'Ajuntament, i dels familiars i treballadors. Aquesta setmana s'ha portat a terme la desinfecció i neteja de l'hotel, i s'hi està traslladant el material i l'equipament necessari. Segons fonts de Salut, s'han habilitat una seixantena d'habitacions per a ús individual.



D'altra banda, la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT) informa que estan en contacte amb totes les administracions per tal de col·laborar per contenir l'expansió dels contagis. Hi ha establiments que ofereixen serveis essencials per allotjar pacients i ancians; i d'altres, a personal de serveis bàsics i transportistes.