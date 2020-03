El Govern espanyol ultima una suspensió de lloguers per dos mesos, amb compensació als petits propietaris

L'últim pols en el Govern estatal arriba a la seva fi, i l'Executiu treballa ja en una renda mínima i en una suspensió de lloguers d'habitatges, que no moratòria o retard, per a les persones més vulnerables davant l'emergència del coronavirus. La seva previsió és portar-la a un dels pròxims Consells de Ministres però, donada la complexitat d'aquestes normes, és previsible que no sigui aprovada divendres que ve, sinó en el Consell del dimarts de la setmana que ve, en tot cas.



Així, sobre la base de la principal proposta sobre els lloguers aquest dimecres sobre la taula, i segons informen a Público fonts de l'Executiu espanyol, aquesta suspensió serà de dos mesos, si bé podrà ser prorrogada "fins al mes següent a la finalització de l'estat d'alarma".

Els autònoms i pimes podrien acollir-se a la suspensió dels lloguers dels seus locals i oficines

D'aprovar-se tal qual està contemplada aquest dimecres, s'introduiria una "compensació econòmica" als arrendadors, en funció de la quantitat d'immobles en lloguer de què disposin. Així, sempre segons aquesta proposta, rebran el 100% del valor de la mensualitat els qui tinguin "fins a dos immobles en lloguer", els petits llogaters.

Per contra, per als qui tinguin "més de 8" aquesta compensació es veurà reduïda a un 5%. L'Executiu espanyol buscaria així que els petits propietaris no es vegin perjudicats, i distingir-los de les grans tenidors d'habitatge. Per a tots ells imposaria, a més, la prohibició d'imposar "pujades abusives" dels contractes de lloguer en el termini de sis mesos després de l'aprovació d'aquesta norma.



Els beneficiaris, segons la proposta actual, seran totes les persones que no puguin fer front al pagament del lloguer per haver sofert la pèrdua del seu ús, una reducció de jornada o un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), o per "feines de cura".



A ells s'unirien els autònoms i pimes que hagin sofert una "caiguda substancial" dels seus ingressos arran d'aquesta crisi, i tots dos podrien acollir-se a la suspensió del pagament dels lloguers dels seus locals o oficines.

En la mateixa línia, el Govern estatal preveu facilitar l'acreditació de compliment d'aquestes condicions, donant l'opció de presentar immediatament una declaració responsable per a la seva posterior comprovació.



En última instància, aquesta norma comportaria també la pròrroga de tres mesos per a tots els contractes d'habitatges i immobles dels qui formin part d'aquests col·lectius, la finalització dels quals es produís durant la vigència de l'estat d'alarma (des del 14 de març).

Una renda mínima universal

D'altra banda, el Govern espanyol discuteix també el desenvolupament d'una renda mínima per a tots aquells que, malgrat estar entre els més afectats pel Covid-19, no s'han pogut beneficiar de les ajudes aprovades fins aquest dimecres.



En cas de mantenir-se les bases de l'actual proposta, podran acollir-se a aquesta prestació persones amb baixes rendes o que hagin vist les seves rendes reduïdes a compte d'aquesta crisi. La idea és que "garantir un ingrés suficient a totes les persones que el necessitin", "durant i després de" l'emergència del coronavirus, apunten.



No obstant això, un sector de l'Executiu estatal s'inclina per implantar aquesta renda mínima de caràcter universal només durant el temps en què duri la crisi del coronavirus, de tal forma que es fixi un període temporal, encara que després pugui ser prorrogat en funció de com estigui la situació econòmica.



D'altra banda, en l'acord del Govern de coalició entre PSOE i Unides Podemos s'incloïa aprovar en aquesta legislatura un ingrés mínim vital per a tots els ciutadans.

Totes dues mesures, la suspensió de lloguers i la renda mínima, han estat defensades en els últims dies pels ministres d'Unides Podemos, així com per alguns dels ministres socialistes. La tensió i les diferències sobre com abordar aquesta crisi, en particular a la major o menor mobilització de recursos públics, van quedar emmarcades en el llarg Consell de Ministres del 13 de març, quan es va decretar l'estat d'alarma.



Des de llavors, l'Executiu espanyol ha vingut arrossegant aquest debat. Mentre el vicepresident segon, Pablo Iglesias, es posicionava a favor de la -llavors- moratòria de lloguer, la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, mostrava obertament els seus dubtes. Amb tot, va ser el ministre de Transports, José Luis Ábalos, qui el dilluns va aplanar la pista per a aquesta mesura, afirmant que aniria a un dels propers Consells de Ministres. ​