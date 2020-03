Els sindicats denuncien que es presenten molts ERTO fraudulents

L'aturada de l'activitat econòmica derivada de les mesures de confinament i restricció de la mobilitat ha tingut com una de les conseqüències més visibles la multiplicació del nombre d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). A Catalunya, al voltant de 250.000 treballadors de 25.000 empreses s'enfronten a aquesta situació. El 96 % al·leguen "causa de força major", però els sindicats alerten que es tracta d'un "abús" ja que només s'hi poden acollir aquelles que han vist cessada totalment l'activitat, com bars, restaurants o cinemes.



"Hi ha un clar abús dels ERTO i de la causa de força major. Treball haurà de revisar tota la documentació a posteriori", ha afirmat el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, en declaracions al 3/24.



Moltes empreses s'emparen en aquesta causa, independentment del sector. "És una actuació generalitzada", apunta Carlos del Barrio, secretari de Política Sectorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya. El primer que han de fer les empreses és "plantejar mesures alternatives, com la flexibilitat, la reducció de jornada o el teletreball. Si amb això no poden satisfer l'activitat normal, és quan s'ha de plantejar l'ERTO", assenyala del Barrio.

Els ERTO presentats a Catalunya per força major dupliquen pràcticament els de la Comunitat de Madrid, i del Barrio assenyala que "el model productiu no és tan diferent, de fet, aquí és més industrial". Un dels principals sectors afectat pels ERTO és el de serveis.

Cessament de l'activitat, urgència o falta de subministrament

Núria Gilgado, secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya, recorda que, a més dels sectors que han hagut de cessar de forma total l'activitat, la força major empara les empreses amb situacions urgents provocades pel virus, com el contagi de la plantilla, o la incapacitat per continuar treballant degut a la falta de subministraments. "La resta de situacions que es puguin donar no són de força major, sinó que s'ha de presentar un ERTO per causes tècniques, organitzatives o de producció", apunta.



Jonathan Gallego, secretari general del Sindicat de Neteja de la CGT Barcelona, apunta que aquest sector està molt afectat pels ERTO abusius. Un exemple són les empreses de neteja que treballen per l'Administració Pública, que van intentar tirar aquests expedients endavant tot i que els contractes públics seguien en vigor, com Ferrovial, explica. Segons Gallego, el problema és més acusat en les empreses petites, per qui aquest tipus d'ERTO "té cost zero". "S'han posat massa facilitats i hi ha poc control", lamenta. Això desemboca en una "barra lliure d'ERTO".

Gallego apunta que el sector de la neteja és un dels més afectats, i denuncia que algunes empreses n'han volgut tirar endavant tot i que l'Administració ha garantit que els contractes segueixen en vigor.

Un altre sector afectat per aquests tipus d'ERTO injustificats és el del lleure. Del Barrio explica que diferents empreses van presentar-ne tot i que l'Administració havia garantit que no suspendria els pagaments. Després de les denúncies gestionades, la majoria s'han aconseguit paralitzar o estan en fase d'estudi.



CCOO i UGT apunten que la "utilització interessada" del mecanisme de força major respon a què no contempla la participació del personal en la ronda de consultes que s'obren quan es presenta un ERTO per altres motius, així com a l'exoneració del pagament de quotes a la Seguretat Social. Per del Barrio, això demostra "la falta de corresponsabilitat de les empreses en la sortida d'aquesta crisi", ja que "no estan posant res de la seva butxaca".



Gilgado recorda que les mesures impulsades pel Govern espanyol per flexibilitzar els ERTO s'han fet per "les empreses que realment ho necessiten i per garantir l'ocupació en el futur", però lamenta que algunes "se n'aprofitin per estalviar-se salaris i cotitzacions".

Per evitar aquesta situació, els sindicats han demanat al Govern que si detecta aquests casos fraudulents, no els autoritzi. Tot i això, degut al gran volum d'expedients oberts en pocs dies, reconeixen que és possible que a priori s'acceptin tot i no complir els requisits. En aquest cas, demanen "rigor" a la Generalitat perquè trobi una "fórmula per sancionar-los". Per ara, estan analitzant casos i comunicant a Treball aquells que consideren que no haurien de ser acceptats.

Aturada dels sectors no essencials

Els tres sindicats valoren de forma diferent la proposta d'aturar totes les activitats laborals relacionades amb serveis no essencials. Gallego, de la CGT, apunta que estan "a favor" d'aquesta aturada però demanen "que no repercuteixi en el treballador, que és qui està patint tot l'esforç". Així mateix, una condició necessària seria la garantia del salari íntegre, en línia amb el que ja ha confirmat l'Administració pública que farà. Tot i això, per ara no es plantegen convocar accions extraordinàries per aconseguir la implementació d'aquesta mesura.



Gilgado, de la UGT, demana que per sobre de tot "es garanteixi la salut i la seguretat dels treballadors", element que moltes empreses no estan complint i que el sindicat ja ha denunciat. "El que han de fer és extremar les mesures de seguretat", afegeix. CCOO, de moment, no s'ha pronunciat al respecte.