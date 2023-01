Collboni deixa el govern municipal de Barcelona per desmarcar-se de Colau i centrar-se en la batalla de l'alcaldia

El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, deixa aquest dilluns el càrrec al govern municipal per centrar-se en la cursa per l'alcaldia, segons ha avançat SER Catalunya. El moviment no implica, però, la ruptura de l'acord entre Barcelona en Comú i el PSC, i té com a objectiu reforçar el perfil de l'alcaldable socialista i desmarcar-se -encara més- d'Ada Colau, quan tot just resten quatre mesos per a les eleccions.

El PSC ha convocat una roda de premsa aquest dilluns a les 12 h a la seu del partit al carrer Pallars de Barcelona en què Collboni explicarà la decisió. Segons les últimes enquestes, els socialistes es disputaran amb Junts, Barcelona en Comú i, en menor mesura, ERC la victòria a les eleccions del 28 de maig.