El comerç, el turisme rural i el sector de la neu clamen per ajuts econòmics davant les noves restriccions per la pandèmia

Les noves restriccions per aturar el creixement de la Covid-19 han sacsejat el món del comerç i l'hostaleria a les portes de les rebaixes i en plena temporada d'esquí. Foment del Treball ja ha quantificat en 50.000 milions les ajudes necessàries a tot l'Estat per "no condemnar al tancament a milers de mitjanes i petites empreses", que a partir del dia 7 de gener hauran d'abaixar la persiana els caps de setmana i assumir el nou confinament municipal de deu dies a Catalunya. De moment, el Govern ha respost amb una línia d'ajuts de 10 milions repartits en 2.500 euros per comerç destinada únicament a aquells que operin dins de centres comercials i amb superfícies superiors als 400 metres quadrats, que sí que hauran de tancar completament del 7 al 17 de gener.

De moment, l'anunci de l'Executiu ha indignat els sectors afectats per l'impacte econòmic que suposarà, sobretot a les regions de muntanya. L'Associació d'Hostaleria del Ripollès reivindica que són una activitat segura i lamenta que se'ls hagi "culpat" de manera "injusta" de l'ascens de les dades epidemiològiques, que evolucionen de manera crítica amb un risc de rebrot que avui arriba als 500 punts, una velocitat de propagació (Rt) d'1,27 i una pressió assistencial a l'alça. En declaracions a l'ACN, el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, ha assegurat que les mesures aïllaran estacions d'esquí com són la de la Vall de Núria, on "només podran accedir-hi els 188 habitants de Queralbs", o Vallter 2000, on arribaran únicament els 170 de Setcases. Per altra banda, Colomer ha assenyalat que les mesures no tenen en compte la realitat de les zones menys poblades i reclama un confinament comarcal en els indrets on hi ha petits municipis.

De moment, des del Consell del Ripollès asseguren estar treballant amb el territori per reclamar a la Generalitat una ampliació dels fons anunciats per pal·liar el confinament comarcal durant les vacances de Nadal, amb un gran impacte econòmic per a la zona. Consideren "irrisòria" la xifra de 4,3 milions que el Govern preveu. Per altra banda, l'Executiu ha anunciat un ajut de 7.500 euros per a les escoles d'esquí, un sector que havia quedat fora del pla d'ajudes urgents.

El turisme rural ho considera un "tancament encobert"

El sector del turisme rural també se suma a la crítica i considera que les restriccions suposen un "tancament encobert", tal com ha declarat el president de la Confederació Catalana d'Agroturisme i Turisme Rural (Concatur), Ferran Puig: "Se'ns podria tancar, però això suposo que implicaria haver de donar subvencions". Puig ha reclamat que es posi l'accent en els protocols en comptes d'imposar més restriccions, que arriben després d'haver assolit uns bons registres aquest Nadal: "No critiquem les decisions, perquè és difícil de gestionar, però sí els efectes". Assegura que aquestes intervencions faran menys mal a les zones d'interior i costeres, però que poden ser molt perjudicials per al turisme de muntanya i neu, en temporada alta.

Arriben els ajuts de l'estiu al Segrià

Coincidint amb l'anunci de les noves mesures, el Consell Comarcal del Segrià ha fet efectius els ajuts destinats al comerç i l'hostaleria per compensar les pèrdues econòmiques a conseqüència de la pandèmia durant el juliol passat, quan Lleida i el Baix Segre van haver de fer un confinament més dur que la resta del territori. Tot i que la Generalitat havia aprovat mesures per valor de quatre milions, finalment es van presentar menys sol·licituds que poguessin acreditar els requisits i s'han acabat repartint 2,5 milions.