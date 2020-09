Concentracions de rebuig a la inhabilitació de Torra arreu del país

Les places de diversos municipis de Catalunya s'omplen de solidaritat i indignació davant la inhabilitació del president de la Generalitat Quim Torra. A la manifestació de Plaça Sant Jaume a Barcelona, Torra, els membres del Govern i dirigents de les entitats independentistes s'han sumat a la concentració amb la pancarta que va provocar la inahbilitació. "1 d'Octubre, ni oblit ni perdó", és un dels crits que s'ha escoltat a la plaça de la capital catalana, on també s'han vist desens de pancartes de "llibertats presos polítics", una de les quals les ha subjectat el president. A

La plaça ha estat plena de gom a gom amb desenes de persones, la majoria d'elles amb mascaretes, però en el moment en el que Torra ha sortit acompanyat de la seva dona i ha abandonat la plaça Sant Jaume enmig dels aplaudiments dels concentrats s'ha barrejat entre la multitud i les distàncies de seguretat no s'han pogut respectar. El 131è president de la Generalitat ha rebut aquest dilluns a la tarda la notificació de la sentència del Suprem en mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha publicat aquest migdia la sentència que inhabilita Torra durant un any i mig per desobeir la Junta Electoral Central (JEC) durant les eleccions de 2019.



Òmnium Cultural ja havia anunciat mobilitzacions si el confirmava la inhabilitació, però l'ANC va anunciar que havia de consultar amb les bases quina havia de ser la resposta, atès que, al seu parer, la que havien pactat Junts per Catalunya (JxC) i Esquerra Republicana (ERC) no era en clau de desobediència, sinó d'acatament de la sentència i d'aplicació de l'Estatut.



A la consulta els associats de l'ANC es van mostrar "en total desacord" amb el fet que el Govern acati la inhabilitació de Torra i van expressar la voluntat de mobilitzar-se per exigir una resposta política "contundent" de les institucions sota el lema 'Defensem el president, lluitem la independència'.



A les 19:30h, els CDRs han convocat una altra manifestació a Jardinets de Gràcia, on han demanat als manifestants que portin mascareta i també una bossa de la brossa. D'altra banda, s'han convocat manifestacions a les 20:00h a diferents municipis de Catalunya, entre ells Begues, Banyoles, Vilanova i la Geltrú, l'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Lleida i Cerdanyola del Vallés.

