El TSJC activa la inhabilitació definitiva de Torra com a president de la Generalitat

El president de la Generalitat inhabilitat, Quim Torra, ha rebut aquest dilluns a la tarda la notificació de la sentència del Suprem en mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Torra, doncs, ja està formalment inhabilitat. El secretari judicial ha sortit a les 16:50 hores de Palau, després d'entregar la notificació del Suprem, que ha publicat aquest migdia la sentència que inhabilita Torra durant un any i mig per desobeir la Junta Electoral Central (JEC) durant les eleccions de 2019.

El president inhabilitat ha participat a les 16 hores a la jornada del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitats, el que podria ser el seu darrer acte com a cap de l'executiu, ja que el TSJC li ha notificat la sentència minuts després. La sala civil i penal del tribunal ja havia notificat formalment a la defensa de Quim Torra l'execució de la sentència d'inhabilitació del propi tribunal i confirmada aquest dilluns al migdia pel Tribunal Suprem. El fins ara president de la Generalitat compareixerà en breu, a les sis de la tarda.

La sentència demana al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que activi els mecanismes de substitució interina del president previstos a l'Estatut i a la Llei de Presidència, i insta Torra a no fer cap actuació més com a càrrec públic. Aragonès assumirà atribucions de la presidència. Les eleccions apunten entre el 31 de gener o el 7 de febrer, segons asseguren fonts de Palau a l'ACN.

En una interlocutòria de sis pàgines dictada poques hores després de la sentència del Suprem, el TSJC diu que "es procedirà a fer efectiva, des d'avui, la inhabilitació" de Torra "en el càrrec de govern que actualment ocupa".



Segons la legislació, s'aprovarà un decret que també es comunicarà al Parlament de Catalunya. De fet, la inhabilitació també es comunicarà directament al president de la cambra catalana, Roger Torrent, i a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.

El TSJC recorda que contra la sentència del Suprem no es pot presentar cap recurs ordinari ni extraordinari, excepte de revisió o empara constitucional. El tribunal ha convocat una audiència el proper 5 d'octubre per fixar els termes de la liquidació de les penes imposades. La interlocutòria es pot recórrer, però el recurs de súplica no en suspèn la seva efectivitat.



La interlocutòria que obre l'execució de la pena ha arribat el mateix dia que la sentència del Suprem, cosa molt poc habitual, ja que normalment pot trigar dies o setmanes, com va passar, per exemple, en el cas de la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat Artur Mas i els exconsellers Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N.