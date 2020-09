JxCat i ERC negocien a contra-rellotge l'acord sobre la resposta a la inhabilitació de Torra

No cal cridar-se a engany, JxCat i ERC s'encaminen cap a una dura pugna electoral. Però estan intentant que la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, no es converteixi en l'enèsim enfrontament entre els dos socis independentistes del Govern. Amb la qual cosa podem estar prop d'una treva, tàctica però treva al cap i a la fi. L'acord, de produir-se, detallaria l'actuació dels dos partits de l'Executiu davant la inhabilitació i se signarà, si finalment hi ha entesa, en les pròximes hores. Això sí, setmanes de reunions telemàtiques no han donat encara fruits concrets i ara les converses s'intensifiquen a contra-rellotge. La negociació la mantenen Marta Vilalta, Josep Maria Jové i Sergi Sabrià per part d'ERC i Josep Rius, Elsa Artadi i Albert Batet per part del partit de Puigdemont.

Fonts de les dues delegacions es mostraven optimistes aquest matí al respecte de tancar el possible pacte però també eren cauteloses a causa de les desconfiances existents entre els dos partits. Aquestes mateixes fonts preferien no donar res per tancat de moment i continuar treballant "intensament" però alertaven que -tot i reconèixer que l'acord estava proper- la negociació es podia trencar en qualsevol moment. Qui des de l'independentisme s'ha mostrat ja molt crític amb el contingut d'aquesta negociació és la CUP que considera que JxCat i ERC no preparen en cap cas una "resposta de confrontació" com la que defensen el anticapitalistes. Igual de crítiques han estat entitats com l'Assemblea, que ja ha convocat concentracions de protesta per aquesta tarda juntament amb Òmnium davant dels principals ajuntaments de Catalunya. Els CDR també preparen mobilitzacions al carrer.

La treva entre JxCat i ERC, de produir-se l'acord, inclourà la formulació de la resposta a la inhabilitació de Torra, l'escenificació de la seva sortida de Palau que es realitzaria acompanyat del Govern en ple, així com el seu estatus posterior. Es pactaria la compareixença de Torra al Parlament en una sessió que pot ser controvertida amb l'oposició de l'oposició unionista. També està sobre la taula el paper del vicepresident Pere Aragonès durant el període interí, en un intent de neutralitzar les fortes suspicàcies de JxCat sobre el fet que el futur candidat electoral d'ERC disposi de les regnes del Govern durant mesos.

Aragonès tindria segons l'acord unes funcions molt limitades, en cap cas de president en funcions, i compartiria la representació simbòlica presidencial amb la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, de JxCat. També s'està parlant de les polítiques que desenvoluparà el Govern en funcions durant l'etapa de més de quatre mesos fins a les eleccions, però quedaria fora de les negociacions la data exacta de les eleccions -no hi ha molt de marge però el president de Parlament, Roger Torrent , tindrà el control del cronòmetre- que Junts vol dilatar en contra del criteri d'ERC que busca evitar allargar el període interí. Tampoc s'inclou en l'acord les actuacions que puguin fer JxCat i ERC al Congrés, ni la negociació dels pressupostos generals o sobre la taula de diàleg del conflicte polític.

Per entendre el perquè d'aquesta treva cal tenir en compte que el continus atacs i emboscades de Junts a ERC motiven les bases més radicalitzades de l'independentisme però alhora allunyen el nou partit de Puigdemont de molts independentistes cansats de la guerra fratricida. "Tenim posicions fermes però no podem ser el partit del no a tot" diu un dirigent de Junts. Segurament per això la vicepresidenta de la formació Elsa Artadi manifestava avui mateix que cal arribar a un acord: "hem de baixar les espases", assegurava. Junts busca així un toc de moderació amb una distensió en les hostilitats contra ERC mentre segueix negociant encara amb el PDeCAT a instàncies d'Artur Mas per evitar la ruptura total de l'espai postconvergent.

Per la seva banda a Esquerra reconeixen que una certa relaxació de la contesa també els beneficia perquè viuen "amb desassossec" la continua picabaralla amb els socis. "No ens permet explicar bé el nostre plantejament" diuen des de la direcció dels republicans: "Tenim un pla per guanyar la independència -en referència a el llibre d'Oriol Junqueras i Marta Rovira 'Tornarem a vèncer (I com ho farem)' - i volem difondre-ho al màxim i no perdre el temps amb enfrontaments estèrils ".