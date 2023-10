El Consell per la República es decanta pel bloqueig a la investidura de Sánchez amb una pobre participació del 4,45%

Les bases del Consell de la República aposten per "promoure el bloqueig a la investidura del president a l'estat espanyol per part dels partits independentistes catalans". Així es desprèn dels resultats de la consulta celebrada per l'entitat independentista als seus inscrits, que ha comptat amb una pobre participació del 4,45%.

En concret, gairebé el 74,9% dels participants en el procés de l'entitat s'ha decantat pel bloqueig de la legislatura espanyola. El 24,9% han votat 'no' a la pregunta sobre el bloqueig a la investidura, mentre un 0,2% ha votat en blanc. El cens era de 90.484 votants, i hi han participat 4.021 persones, 3.009 de les quals favorables al 'sí'. La consulta va començar el passat dimarts i va finalitzar aquest dilluns

El posicionament de l'organització liderada per Carles Puigdemont arriba mentre Junts per Catalunya negocia una hipotètica investidura del candidat socialista Pedro Sánchez. Això no obstant, la consulta no era vinculant, i els negociadors tampoc consideren que la consulta els "vinculi". Les converses entre els partits continuen en total hermetisme.