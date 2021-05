La millora de la situació pandèmica a Catalunya es confirma rere dia, en bona part gràcies a l'acceleració de la vacunació, i cada cop es reflecteix amb més força en la pressió hospitalària, que des de fa dies va clarament a la baixa. Segons les darreres dades del Departament de Salut, Catalunya se situa per primera vegada des del 12 d'octubre per sota dels 1.000 pacients ingressats amb Covid-19. En concret, ara mateix n'hi ha 999, 69 menys que en l'anterior balanç. El nombre de crítics, tot i que segueix elevat, també cau amb força i ara és de 364, 26 menys que dimarts. Es tracta de la xifra més baixa des de l'1 de gener.



Pel que fa als indicadors epidemiològics, continuen amb una accelerada tendència de descens i assoleixen nivells que no es veien des de fa molts i molts mesos, concretament des de l'any passat. En concret, la velocitat de propagació o taxa Rt cau fins el 0,74 -una centèsima menys-, un nivell que no tenia des fa més d'un any. El risc de rebrot s'apropa al 100, el llindar que marc risc elevat, després de caure quatre punts més i quedar-se en 124, quelcom que no es veia des de mitjans de juliol. La incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants es ara de 166, una xifra inèdita des de mitjans d'agost.



En les darreres 24 hores s'han comunicat 824 nous contagis. La darrera setmana amb les dades tancades -entre el 9 i el 15 de maig- s'han acumulat 4.957 casos, és a dir, una mitjana de poc més de 700 contagis diaris, el volum més reduït des de mitjans de juliol del 2020. La positivat també cau i ara és del 3,96%, ja clarament per sota del 5% que fixa l'OMS per tenir l'epidèmia sota control, el percentatge més baix des de principis de desembre. A més a més, s'han comunicat quatre noves morts per coronavirus, de manera que el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.089. La darrera setmana, però, se n'han registrat 51, una dada que només era més baixa durant el passat juliol.

Paral·lelament la vacunació segueix avançant amb més de 50.000 noves dosis. Mentre els col·lectius de persones a les residències i de més de 80 anys fa dies que superen el 90% de vacunació amb pauta completa, la meitat de les que tenen entre 70 i 79 anys ja han rebut les dues dosis -més del 90% tenen almenys la primera-, mentre que més del 75% dels que se situen entre 60 i 69 també han rebut la primera inoculació i gairebé una de cada tres d'entre 50 i 59 ja compten amb una vacuna.