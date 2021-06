El Procicat ha aprovat aquest dimecres allargar fins a la 1 de la matinada l'horari de la restauració, la cultura i les botigues de productes de primera necessitat, així com les que hi ha a les benzineres a partir de divendres. Tot i que les mesures vigents finalitzen el 6 de juny, les noves s'aplicaran a partir del divendres 4. Fins ara, l'horari d'obertura de bars i restarants estava fixat entre les 6 del matí i la mitjanit.

També s'ampliarà del 50 al 70% l'aforament al comerç i als gimnasos, i es permetrà un 20% d'ocupació en activitats culturals i esportives a l'aire lliure que se celebrin en recintes amb capacitat per a més de 15.000 persones. El nombre màxim d'assistents podrà ser del 20% amb determinades condicions, com ara controls dels fluxos d'accés i sortida, banys i zones de restauració independents i un màxim de 3.000 persones en seients preassignats. Fins ara hi havia un màxim de 3.000 persones a l'aire lliure, que seguirà així per als locals més petits.

A més, podrà obrir la restauració dins d'equipaments esportius i culturals, com sales de concert, teatres o cinemes. També s'incrementa del 30 al 50% l'aforament a parcs, fires d'atraccions i activitats lúdiques en espais tancats. En el cas dels gimnasos i altres equipaments esportius, l'augment és del 50 al 70%.

D'altra banda, els aforaments a la restauració continuen al 50% a l'interior i la distància entre taules a les terrasses s'ha de mantenir en els dos metres. Les reunions continuen sent d'un màxim de 10 persones, sense límit de bombolles, però a partir de divendres es permetrà el consum d'aliments i begudes en reunions en els espais públics habilitats, com àrees de lleures, descans i de pícnic.

Una altra de les novetats és la reobertura de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials. En aquest sentit, puja fins al 70% la capacitat de les sales de joc, amb un màxim de 500 persones o el doble si hi ha ventilació reforçada i mesures de control d'aglomeracions.