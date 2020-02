Coronavirus: més alarmisme, però menys mortalitat que la grip, la ràbia o l'ebola

Des de fa uns dies són habituals les alertes sobre els contagis del coronavirus. Les cerques a Google sobre aquesta malaltia s'han disparat, les notícies sobre els morts obren les portades dels diaris i omplen els telenotícies. Fins i tot s'han arribat a cancel·lar esdeveniments com el Mobile World Congress a Barcelona i està en dubte la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio per l'epidèmia.



La veritat és que hi ha un risc que no es pugui contenir i es converteixi en una pandèmia, però les dades també mostren que, malgrat l'alta taxa de contagi, el nivell de mortalitat és molt baix. En data d'avui, hi ha 80.289 contagis a tot el món i 2.704 morts. Segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la proporció de morts per coronavirus (COVID-19) a Wuhan oscil·la entre el 2 i el 4% i, fora de Wuhan, és del 0,7%. O, cosa que és el mateix, hi ha una proporció de supervivència del 99,2% fora del lloc on va començar el contagi.

Sobre aquesta diferència entre les proporcions de morts posen el focus des de la Societat Espanyola d'Epistemologia. "A més, en els malalts sol haver-hi altres patologies associades a més de la mateixa infecció. És possible que la letalitat sigui encara menor, tenint en compte que els casos greus es comptabilitzen més fàcilment que els lleus", expliquen la vicepresidenta de l'organització, Elena Vanessa Martínez, a Público.



Per les dades l'alarmisme creat pel coronavirus realment hauria de ser menor si es té en compte la letalitat. Però per entendre millor l'abast, les dades es poden comparar amb la mortalitat d'altres malalties. Per exemple, davant dels 2.705 morts dels 80.350 contagiats, l'última campanya a l'Estat espanyol (2018-2019) va haver-hi 6.300 morts que es van atribuir a la grip dels 525.300 casos, segons les dades del Centre Nacional d'Epidemiologia de l'Institut de Salut Carles III, la institució encarregada del sistema de vigilància de la grip a Espanya. Una taxa de l'1,1%.



A més, l'OMS calcula que les epidèmies anuals de la grip estacional causen de 290.000 a 650.000 morts, encara que no es dóna la taxa de letalitat.

Les dades de letalitat del coronavirus també són menors que els coronavirus que van provocar les últimes crisis. El director de l'OMS, Tedros Adhanom, va explicar aquestes dades en roda de premsa per relativitzar la por sobre la mortalitat. Segons les dades de l'organització, en el cas del SARS amb el brot de 2003 la taxa de mortalitat va ser del 10%, mentre que durant la crisi derivada per la propagació del MERS el 2012 es va arribar a una letalitat del 30%. Això sí, tots dos coronavirus es van aconseguir contenir i l'expansió va ser molt menor.



També hi ha altres infeccions molt més perilloses, encara que les seves aparicions a Espanya siguin mínimes. Segons l'OMS, el virus de l'Ébola té una taxa de letalitat del 50% a tot el món i la ràbia del 95% –encara que principalment sigui una malaltia pròpia de països amb un sistema sanitari deficitari i la propagació d'aquestes malalties està controlada–.



Malgrat totes aquestes aproximacions, no hi ha una taxa de mortalitat del coronavirus fiable perquè pot tant pujar com baixar en els pròxims dies. De fet, encara no se sap tota la gent que està infectada però no ha desenvolupat la malaltia. Els percentatges amb els quals es treballa fins ara són els que moren després d'arribar a emmalaltir i donar positiu de coronavirus en un hospital.

La majoria de morts són ancians o població en risc

"Aquest coronavirus és molt més fàcil de propagar", va avisar el director de l'OMS quan va comparar al COVID-19 amb els altres coronavirus. No obstant això, des de l'organisme internacional s'insisteix també que el risc de mort augmenta a mesura que s'envelleix.

Fins al moment, l'informe del Centre Xinès per al Control i la Prevenció de Malalties (CCDC) és l'estudi més gran realitzat sobre el coronavirus i les seves conseqüències en la població. Malgrat que les dades no estan actualitzades –s'analitzen els casos registrats fins a l'11 de febrer–, l'OMS va reconèixer que aportava informació valuosa per a conèixer la malaltia.



"En aproximadament un 14% dels casos, el virus provoca símptomes ‎greus, com a pneumònia i dispnea. ‎I entorn d'un 5% dels pacients presenten símptomes molt ‎greus, com ara insuficiència respiratòria, xoc septicèmic i ‎insuficiència multiorgànica.‎ En un 2% dels casos notificats, el virus és mortal i el risc s'‎incrementa amb l'edat", va explicar Adhanom sobre les dades de l'estudi.



Segons l'informe, un 15% dels morts són persones de més de 80 anys i un 8% dels infectats estan en el tram d'entre 70 i 79 anys, mentre que no ha mort cap dels 416 menors de 10 anys contagiats.