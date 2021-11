La Fiscalia ha presentat l'escrit d'acusació de la peça 31 del cas Mercuri, que investiga les presumptes irregularitats en la contractació en diverses administracions públiques. Segons informa la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que exerceix d'acusació popular, demana cinc anys de presó per al llavors alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, pels delictes de falsedat documental, prevaricació i malversació de cabals públics, i tres més pel delicte continuat de tràfic d’influències, a més de multes de 205.500 euros i cinc i set anys d'inhabilitació, respectivament. També es demanen cinc anys de presó per al seu germà Paco, cinc anys d'inhabilitació especial i multa de 5.500 euros per falsedat documental, prevaricació i malversació de cabals públics.



Manuel Bustos va ser alcalde de Sabadell pel PSC des del 1999 fins al febrer de 2013, quan va dimitir arran de les informacions del cas Mercuri, que l'involucraven en una presumpta trama de corrupció municipal. Fa tres anys, l'Audiència de Barcelona ja va condemnar-lo a tres anys de presó per retirar multes a familiars, en una sentència ratificada fa alguns mesos pel Tribunal Suprem.



La informació de la nova petició de condemna es fa pública un cop la jutgessa del jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell, que instrueix el cas Mercuri, ha donat per finalitzada la instrucció de la peça número 31 i ha donat trasllat de l'escrit d'acusació de la fiscalia anticorrupció. En ell, sol·licita imposar les corresponents penes als acusats i sol·licita l'obertura de judici oral.



Concretament, aquesta peça investiga la contractació irregular de Marta Solé Costa i de l'exregidora socialista de Sabadell Anna Carrasco al Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, i de Carmen Sendrós Díez a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Així, en el seu escrit la Fiscalia demana per a Manuel Bustos tres anys de presó, set d'inhabilitació especial i multa de 200.000 euros pel delicte continuat de tràfic d’influències. A més, hi afegeix cinc anys de presó, cinc anys d'inhabilitació especial i multa de 5.500 euros pels delictes de falsedat documental, prevaricació i malversació de cabals públics.

A banda, també fa una petició de 12 anys d'inhabilitació pel delicte de prevaricació administrativa per a qui llavors era gerent del Consorci de Residus, Paco Fernández Ortega. "Aquestes actuacions presumptament delictives posen de manifest, una vegada més, els comportaments corruptes del PSC, utilitzant les institucions públiques per col·locar de manera irregular a persones militants o afins a l'organització política", denuncia la plataforma en un comunicat.