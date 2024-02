La crisi dels habitatges en mal estat s'estén amb el desallotjament d'una seixantena de veïns de dos edificis de Santa Coloma

Una seixantena de veïns de Santa Coloma de Gramenet van haver de marxar de casa dimarts a la tarda, per l'aparició d'unes esquerdes a l'interior dels habitatges. S'estén d'aquesta forma a l'àrea metropolitana de Barcelona la crisi habitacional pel mal estat dels habitatges després de l'esfondrament produït a Badalona que va causar tres víctimes mortals i el desallotjament de diversos blocs de pisos.

Es tracta de dos blocs als números 9 i 11 del carrer Pirineus, a cavall entre els barris de Santa Rosa i Raval. En aquests dos edificis, construïts als anys 60, hi ha un total de 31 habitatges i els afectats per les esquerdes en són 19. Bona part d'aquests veïns, a més, tenen problemes de vulnerabilitat i precarietat i des del consistori s'ha ofert una solució habitacional d'emergència per a 51 persones, de les quals tretze són menors. Els veïns dels altres dotze pisos poden continuar a casa, segons ha informat l'Ajuntament.

Façana dels blocs desallotjats. — Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Els veïns d'aquests dos edificis ja tenien constància de les esquerdes des de feia temps i, de fet, havien encarregat un informe tècnic per avaluar l'estat de l'immoble. El darrer cap de setmana, però, s'han precipitat els esdeveniment. Un dels pisos afectats és un habitatge social propietat de l'Ajuntament i l'inquilí va donar la veu d'alerta al consistori.



En rebre la comunicació, el consistori va demanar un segon informe tècnic sobre l'edifici i d'acord amb l'administrador de la finca i la comunitat de veïns es va ordenar el desallotjament per motius de seguretat. De moment ja s'han apuntalat alguns habitatges i la "solució final" per a l'edifici "queda en mans de la comunitat", segons fonts municipals.

El consistori admet que la construcció, dels anys 60, arrossegava problemes de conservació i manteniment. Tot i això, fa uns anys es va adquirir un dels immobles en exercici del dret de tempteig i retracte per destinar-lo a usos socials. Ara, expliquen, la prioritat és la "salvaguarda" dels veïns i l'atenció de les famílies vulnerables.

Un parc d'habitatge envellit

Es dona la circumstància que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ja havia posat la mirada en aquesta zona de la ciutat anys enrere, per l'estat del parc d'habitatges. En aquest sentit, el 2016 es va posar en marxa un projecte per a la rehabilitació de blocs de pisos molt envellits i construïts entre els anys 60 i 70.

Els principals problemes que es relataven eren d'instal·lacions obsoletes, humitats, aïllaments, manca d'ascensors o estat "indigne" e les façanes. L'Ajuntament s'encarregaria de coordinar les obres, des de buscar les empreses, fer els projectes tècnics i vetllar per l'execució dels treballs, fins a facilitar diferents opcions de finançament.

La primera experiència, justament, es va dur a terme a l'altre extrem del mateix carrer Pirineus, a tocar del barri del Fondo. L'actuació va beneficiar 360 habitatges i 26 locals de 32 blocs de pisos. Avui se'ls identifica per les seves acolorides façanes.