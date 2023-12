Badalona suma dos décadas sin construir vivienda pública

La situación de la vivienda en Badalona, la tercera ciudad de Catalunya (221.750 habitantes), se agrava cada vez más. El último expediente del edificio de la calle Calderón de la Barca, en el barrio de La Salut, que acabó con el desalojo de ocho familias por el estado ruinoso del inmueble, ha reabierto el debate sobre la necesidad de vivienda pública en la ciudad, así como un exhaustivo control de los bloques viejos que presentan riesgo de colapso.

Además de los problemas estructurales de los edificios, Badalona no dispone de un parque de vivienda pública que le permita realojar a familias en situación de emergencia. Las formaciones políticas se lo reprochan las unas a las otras pero la tercera ciudad más poblada de Catalunya sigue sin ver levantar pisos sociales.

Mientras el socialista y ahora exalcalde Rubén Guijarro anunciaba en campaña electoral que construiría 700 viviendas públicas a precios asequibles si revalidaba la alcaldía, el líder del PP Xabier García Albiol le reprochaba que "es imposible porque en los siete solares que Badalona tiene disponibles, solo caben 250".

García Albiol, ahora con mayoría absoluta, ha anunciado que "después de 20 años, se construirá vivienda pública en Badalona". No ha concretado cuántos pisos serán, pero "tenemos solares para ofrecer y si la Generalitat no lo lidera, lo afrontaremos nosotros", asegura Albiol, que añade que "estamos trabajando diferentes fórmulas desde el primer día".

Otra de las propuestas del nuevo gobierno de García Albiol es adquirir viviendas vacías de grandes propietarios o firmar un convenio que los permita ofrecerlos en alquiler social. A García Albiol se le reprocha que, durante el primer mandato, anunció la adquisición de más de 200 pisos provenientes de la Sareb y que la mayoría nunca se materializaron.

"Estamos en conversaciones con grandes propietarios para conseguir alquileres sociales para familias que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca", explica García Albiol, "no tiene sentido que haya tantos pisos vacíos que no podrán vender, se tiene que encontrar una respuesta social".

El albergue no se hará

Uno de los proyectos sociales del gobierno municipal liderado por el socialista Rubén Guijarro (noviembre 2021 – mayo 2023) e impulsado por el exconcejal de servicios sociales David Torrents (Junts), era la adquisición de un albergue de 180 plazas en el barrio de Pep Ventura para realojar familias desahuciadas, vecinos afectados por el estado ruinoso de su edificio o incendios.

García Albiol lo tiene claro: "En Pep Ventura no habrá un albergue porque podría perjudicar la convivencia en el barrio". Aun así, el alcalde no descarta que este equipamiento pueda acoger habitaciones de alquiler para emergencias habitacionales. La falta de vivienda pública hace que, cuando se produce una situación de emergencia, el Ayuntamiento de Badalona no dispone de habitaciones o pisos donde realojar las familias afectadas.

Más allá del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), que ofrece 48 horas de alojamiento, si el consistorio decide ofrecer ayuda a los afectados, tiene que hacer frente al pago a través de albergues o pensiones. En la mayoría de casos, en los municipios del entorno.

El último caso de desahucio se produjo hace unos días en el barrio de Llefià, cuando tuvo que marcharse de su casa una familia de cuatro miembros, uno de ellos dependiente y conectado a un respiradero. El Ayuntamiento de Badalona anunció que realojaría en un sociosanitario el hombre con dependencia severa, del resto de afectados, dos se trasladaron a Sabadell.

"El albergue de Pep Ventura era una solución magnífica, un realojamiento gestionado públicamente", lamenta Carles Sagués, secretario de la Plataforma Sant Roc Som Badalona, una de las entidades sociales que vive de cerca la realidad de familias que están a punto de perder casa suya.

Sagués alerta del gran número de desahucios que se producen en Badalona: "En el mes de noviembre, nos llegaron 53 y en octubre 50, esto quiere decir que en total debe de haber entre 70 y 80". Desde la entidad tachan "de escándalo" que la administración no disponga de recursos para atender las familias vulnerables.

La mesa de emergencia del Ayuntamiento de Badalona hace años que tiene vecinos de la ciudad en lista de espera. "Hay centenares de personas que esperan y, cuando los toca un piso, hace dos años que están en esta mesa de emergencia", detalla Sagués, "se les concede porque en el momento disponen de una alternativa, ¿pero, y los que no la tienen?". "Aquí Badalona no te atienden, te echan", añade.

Desahucio polémico

El caso del desahucio de Calderón de la Barca, en el barrio de La Salut, enfrentó al gobierno de Albiol con los afectados, las entidades que le apoyan y los grupos de la oposición. Hasta cinco unidades ARRO de los Mossos y agentes de la Guardia Urbana intervinieron en la ejecución del desahucio del edificio, declarado en estado ruinoso, rodeados de hasta un centenar de personas.

García Albiol ya había anunciado que no daría más ayuda de la "que me obliga la ley" porque considera a los miembros de las ocho familias que viven "ocupas que provocan problemas de convivencia". Los vecinos del bloque afectado han mostrado los contratos del alquiler que les han permitido vivir en este edificio durante años y lamentan las declaraciones del alcalde.

"La gente no vive allá porque quiere, es porque no tiene alternativa", dice Reda Charkaoui. Él vivió unos años en el bloque afectado y, cuando se independizó, seguía viviendo en él su madre con sus hermanos. "Nací en Badalona y trabajo, me esfuerzo para salir adelante, no soy un ladrón y que ahora venga el alcalde a decir que somos conflictivos...", lamenta Reda.



Los afectados han presentado una denuncia contra García Albiol por intromisión ilegítima contra el derecho del honor. "Todo el bloque tenía la luz pinchada y los problemas existían, que les pregunten a los vecinos que están al lado", insiste Albiol, "las ayudas son para aquellos vecinos que se comportan y que si tienen problemas se los tiene que ayudar, pero con aquellos que crean conflictos haremos lo que marca la ley y no tendrán un día más de ayuda".

Edificios a punto de caer

Las dificultades para atender emergencias sociales en Badalona se suman a un parque de viviendas cada vez más envejecido. Los inmuebles con más de 45 años de antigüedad están obligados a pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) pero hay zonas donde los problemas económicos hacen que estas revisiones no se hagan o que no se lleven a cabo los arreglos necesarios que dicta el informe.

En Badalona, barrios como La Salut, Llefià o La Pau acumulan edificios en mal estado por una falta de mantenimiento. Muchos de estos inmuebles son de autoconstrucción que se levantaron entre los años 50 y 60. "Nos tenemos que poner de acuerdo para anticiparnos en el tiempo y que no vuelvan a pasar casos como el del Pasaje de la Torre, Granada o Calderón de la Barca", alerta el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Badalona (FAVB), Julio Molina.

Molina es el presidente de la CEAV, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales y asegura que el 80% de edificios del Estado no han pasado la ITE. "Es un problema de pobreza porque cuando se pasa la ITE los propietarios tienen que asumir una serie de reformas que no pueden pagar", añade el presidente de la FAVB.

La CEAV ha llegado a un acuerdo con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) para promover la rehabilitación de edificios cuando los propietarios no saben donde tienen que ir o a quién pedir ayuda. A través de una guía, quieren dar herramientas a los vecinos para que sepan cómo actuar, como detectar deficiencias en los inmuebles y los beneficios de la rehabilitación.

"Solo en el barrio de La Salut de Badalona hay detectados más de un centenar de infraviviendas desde hace más de 15 años", recuerda Molina que insiste en la necesidad de poner en marcha todos los órganos de participación en Badalona (como el Consejo Municipal de la Vivienda) para trabajar de la mano de la administración y evitar futuras tragedias.