Els transportistes han impedit aquet dimarts al matí el pas dels camions al port de Barcelona en el novè dia de vaga per protestar contra l'alt preu del carburant, i que està provocant afectacions en el subministrament de moltes empreses. Els piquets de l'aturada s'han situat a l'entrada a les terminals contenidors de la infraestructura barcelonina i han impedit l'entrada dels camions aquest dimarts a primera hora matí, segons confirmen fonts de l'enclavament.

Al llarg del matí, el nombre de concentrats ha baixat i alguns camions han entrat a les terminals. El trànsit de camions al port d'aquest dimarts és molt més baix de l'habitual després d'una setmana de tensió amb els vaguistes.

El Port està en contacte amb els cossos de seguretat per "garantir que es pugui treballar a les terminals i per assegurar la cadena de subministrament". Fonts portuàries valoren positivament la proposta del Govern espanyol de subvencionar el gasoil amb 500 milions d'euros després de reunir-se aquest dimarts amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera, però afegeixen que ara cal que es concreti.

L'organització convocant, la Plataforma per la Defensa del Transport de Mercaderies, va considerar insuficient el plantejament de l'executiu de Pedro Sánchez. A més, altres patronals com la Federació Nacional d'Associacions de Transport (Fenadismer) han anunciat que no treballaran fins que no es detallin les mesures "urgents i efectives" per què els transportistes "surtin de la ruïna" .