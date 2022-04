Llibreters i floristes ho tenen tot a punt per a la primera diada de Sant Jordi sense restriccions des de 2019. Sense mascareta obligatòria ni límits d’aforament, esperen almenys igualar les xifres de venda d’abans de la pandèmia, amb l’única incògnita sobre si la pluja aigualirà la jornada. Girona ja ha anunciat que desplaça les parades a dins el recinte del Palau Firal i també s’ha canviat la ubicació del tradicional esmorzar d’autors convocat per l’Ajuntament de Barcelona, que enlloc de celebrar-se al Palau de la Virreina ho farà al Saló de Cent del consistori. Per la resta, segueix endavant la programació i els desplegaments previstos.

Les parades a Girona es traslladen a l'interior del Palau Firal

Barcelona acollirà un rècord de 300 parades de professionals del llibre, 60 més que el 2019, i en 170 hi haurà els autors per fer signatures. El sector preveu una diada "històrica" i comptarà com a principal novetat amb una superilla literària al centre de la ciutat amb la gran majoria de parades, unes 200. Estarà situada a l'Eixample, entre l’avinguda Diagonal i la Gran Via, i els carrers de Pau Claris i Balmes, de manera que inclourà la Rambla de Catalunya i el Passeig de Gràcia. La Diagonal, Gran Via, Aragó i València es mantindran oberts al trànsit, tot i que també acolliran algunes parades de llibres i flors.



El públic podrà gaudir de 9 del matí a 9 del vespre de les 300 parades que hi haurà repartides per tota la ciutat, en set districtes: l’Eixample, Ciutat Vella, Gràcia, Les Corts, Poblenou, Sant Andreu i Sarrià. Algunes editorials i petites llibreries han criticat la seva ubicació per Sant Jordi perquè consideren que l'organització d'enguany, a càrec del Gremi de Llibreters, suposa una "privatització" ja que es prioritza els associats. L'Ajuntament rebutja les acusacions i defensa el canvi de model per donar prioritat als professionals del llibre. Anteriorment, era el mateix consistori l'encarregat de l'organització.



Girona ha decidit canviar la ubicació de les parades al Palau Firal davant la previsió de pluja. De moment, la resta de capitals mantenen els plans previstos i a Tarragona hi haurà parades a la Rambla Nova, mentre que a Lleida estaran ubicades a la Rambla Ferran.



Els floristes preveuen vendre sis milions de roses

D'altra banda, el sector de la flor preveu que aquest Sant Jordi es comercialitzin uns sis milions de roses a Catalunya, un 43% més que l’any passat, de les quals uns dos milions es distribuiran des de Mercabarna-flor. Un any més, la varietat Freedom, d’origen colombià i equatorià, serà la gran protagonista, acaparant el 85% de les vendes de rosa vermella. Pel que fa als preus, tot i l’encariment del preu del transport i la revaluació del dòlar, es mantindran estables a partir dels quatre euros. El sector afronta amb optimisme la diada, que constitueix el 30% de vendes de roses que es venen durant tot l’any a Catalunya.

Arrenquen els actes institucionals

Les institucions també escalfen motors per la Diada. La Generalitat inaugura enguany el Pròleg de Sant Jordi amb la voluntat que es consolidi d’ara endavant per donar el tret de sortida a la jornada. Tindrà lloc aquest divendres a les 17.30 hores i comptarà amb els parlaments de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els escriptors Josep Vallverdú i Nàdia Ghulam, i clourà l’acte el president de la Generalitat, Pere Aragonès. A més, hi haurà actuacions musicals de la cantant Damaris Gelabert.

Els concerts a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm reuniran uns 40 grups

El dissabte es recuperen les tradicionals portes obertes al Palau de la Generalitat, que el 2021 es van celebrar en format mixt presencial-virtual degut a la pandèmia. A Barcelona, el dia arrencarà amb l’esmorzar d’escriptors convocat per l’Ajuntament, que s’ha traslladat del Palau de la Virreina al Saló de Cent per la previsió de pluja. Aquest divendres llegirà el Pregó de la Lectura l’escriptora Imma Monsó, també al Saló de Cent.

La capital catalana també recupera els concerts a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm, una cita consolidada que enguany reunirà a més de 40 grups, entre els quals Mishima, Joan Dausà, Blaumut, Flashy Ice Cream, the Thyets i 31 FAM. S'allargaran al llarg de tot el cap de setmana i hi haurà entrada lliure.