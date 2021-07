La CUP presentarà la setmana vinent una moció al Parlament de Catalunya sobre el dret a l'avortament al sistema sanitari públic. El text, al qual ha tingut accés Públic i que la formació detallarà aquesta tarda en roda de premsa, desplega 12 demandes. Una d'aquestes mesures reclama que el Departament de Salut anul·li els convenis públics o con­tractes amb centres sanitaris on es practiquen objeccions de consciència [per no portar a terme els avortaments] "com a mandat institucional, en molts casos avalades pels patronats dels centres on l'església en forma part".

En aquest sentit, la CUP també exigeix garantir que no es produeixin objeccions col·lectives ni institucionals, com va passar a l'Hospital de Sant Pau l'any 2012. Segons dades facilitades pel Departament de Salut a Públic, la meitat dels ginecòlegs del sistema públic -305 de 613- són objectors de consciència, si bé la xifra no correspon a la totalitat dels professionals sinó que la mostra es limita al 80% dels centres del sistema sanitari públic de Catalunya, que inclou també els concertats.



Un dels objectius de la moció és garantir l'accés a l'avortament. És per això que reclama desplegar el Reglament de la Llei 9/2017 d'universalització de la sani­tat a Catalunya perquè "totes les dones i persones embarassades" tinguin accés a l'avortament. A més, la formació exigeix que les dones de tot el territori puguin escollir el mètode farmacològic o instrumental -també anomenat quirúrgic- de forma igualitària, evitant així que s'hagi de desplaçar de la seva província o comarca. Segons l'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius, 482 persones es van haver de desplaçar fora de les seves comarques el 2018 per poder avortar.

Des de 2010, 8.000 dones han estat assetjades per grups fonamentalistes a clíniques on es practiquen interrupcions

A banda, la moció demana crear unitats especialitzades en avortaments als hospitals de referència de ca­da regió sanitària perquè així s'assumeixin des de la pública i no se'n derivin a les privades, com va passar amb el 97,8% dels avortaments quirúrgics a Catalunya el 2019. En la mateixa línia, també reclama que hi hagi ASSIR autoritzats per fer avortaments farmacològics a totes les regions sanitàries.



La CUP reclama vetllar perquè la informació sobre l'avortament sigui "veraç, accessible, adaptada i de proximitat per a tot la ciutadania" i que s'implementi l'article 8 de la LO 2/2010 sobre la formació de professio­nals de la salut amb perspectiva de gènere a les carreres relacionades amb la medicina i les ciències de la salut, incloent la investigació i formació en la pràctica clínica de la interrupció de l'embaràs.

El text també demana combatre els assetjaments per part de grups fonamentalistes contra dones i professionals que accedeixen als centres que practiquen avor­taments. Segons l'Associació de Clíniques Privades per a la Interrupció de l'Embaràs (ACAI), 8.000 dones han estat assetjades per grups fonamentalistes da­vant de clíniques on es practiquen interrupcions des de 2010.