David Torrents, validat en una segona consulta com a secretari d'Organització de Junts 

Junts ha validat David Torrents com a nou secretari d'Organització després d'una segona votació on ha obtingut el suport de poc més del 60% dels militants que han votat. Proper a Laura Borràs, la nova presidenta del partit, Torrents no va aconseguir els suports suficients al congrés nacional d'Argelers, d'acord amb el reglament intern de la formació. Tanmateix, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va optar per tornar a sotmetre la seva candidatura a votació, que ha quedat validada tot i que la consulta ha tingut una participació encara més baixa que l'anterior.

Tots trets han rebut 1.162 vots, el 62,41% de tots els vots emesos

El procés també ha servit per donar el vistiplau, de forma conjunta, a Ester Vallès i Lluís Guinó com a nous vocals de l'Executiva. Tots trets han rebut 1.162 vots, el 62,41% de tots els vots emesos. En canvi, 700 afiliats s'han oposat a la proposta. Mentre que a Argelers la participació estava entorn del 33%, en aquesta segona ronda només han participat un 30,98% de la militància (6.010 al cens).



En un comunicat publicat aquest dijous, Turull diu que està satisfet amb el resultat perquè "demostra l'esperit unitari dels afiliats i afiliades de Junts". També ha reiterat que l'aposta per Torrents com a secretari d'organització obeïa a "l'equilibri de l'acord de la candidatura unitària". Borràs i Turull van pactar una candidatura conjunta per repartir-se el poder a la cúpula del partit en peu d'igualtat.

Ara bé, en la votació a Argelers, Turull es va erigir en la figura més votada amb 1.854 vots, seguit de la vicepresidenta Anna Erra, que en va obtenir 1.791. En canvi, la presidenta del Parlament va quedar tercera amb 1.776 vots. Torrents només va rebre 918 vots, menys que el 50% del més votat en el seu bloc, requisit que marca el reglament del partit per obtenir el càrrec per al qual s'havia postulat. Tampoc la candidata a vocal Ester Vallès va rebre els suports suficients com exigeix el reglament.