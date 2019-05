Demanen tres anys de presó per vuit activistes d'Arran als que acusen d'emparar desordres públics l'1 de maig de 2016

Els vuit militants de l'organització independentista Arran, que afronten una petició fiscal de tres anys de presó, han negat aquest dilluns haver encobert persones encaputxades que van trencar aparadors i van fer pintades en diversos comerços en una mobilització del Primer de maig de 2016 a Barcelona. El judici ha arrencat aquest dilluns a la secció segona de l'Audiència de Barcelona i els vuit acusats, que només han contestat les preguntes dels seus defensors, han repetit que "en cap cas estic d'acord amb els fets pels quals se m'acusa". En concret la fiscalia, que també demana una multa de 5.400 euros, els acusa d'emparar un delicte de desordres públics i un altre de danys.



Segons publica la Directa, la identificació dels membres de l'organització juvenil hauria estat il·legal perquè no es va fer mitjançant el DNI o cap altre document oficial, sinó que els Mossos d'Esquadra van relacionar imatges i fotografies de les seves cares amb els noms i cognoms. Això malgrat que la majoria no tenen antecedents policials i, per tant, no haurien de formar part de cap fitxer policial. De fet, el dia dels fets, l'1 de maig de 2016, no va identificar-se cap dels acusats. Juristes de la defensa denuncien que tot plegat mostraria l'existència de fitxers policials il·legals per part dels Mossos, on hi hauria activistes diversos.

Segons la versió de la Fiscalia, durant la manifestació convocada l'1 de maig de 2016 a motiu del Dia Internacional del Treball, els acusats van envoltar "un reduït grup de cinc persones que vestien amb roba fosca, dessuadores amb caputxa, amb la cara tapada i amb passamuntanyes", amb la finalitat de "pertorbar el normal desenvolupament de la convivència" i "alterar l'ordre i actuar contra la pau pública".



"Formaven un cercle de seguretat al voltant dels encaputxats", detalla l'escrit de la Fiscalia, que estima que així els investigats "van permetre que les persones que portaven la cara tapada realitzessin actes vandàlics". Les defenses han lamentat que aquesta acusació sigui "purament política" i que la sala no hagi volgut entrar a valorar "algunes de les qüestions fonamentals que cal denunciar", amb relació a la possible existència de fitxers policials contra els membres d'Arran.



Una trentena de militants i simpatitzants d'Arran s'han concentrat a les portes de l'Audiència de Barcelona per protestar contra el judici, on han fet un esmorzar popular. Entre els assistents hi havia els diputats de la CUP Maria Sirvent i Vidal Aragonés.