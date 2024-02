Desdoblaran una canonada de l'àrea metropolitana que perd 225.000 litres d'aigua diaris

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) desdoblarà la canonada que connecta la planta potabilitzadora de Cardedeu (Vallès Oriental) amb Barcelona, i des d'on es distribueix a zones com el Barcelonès o el Vallès. L'actuació es farà en ple context d'emergència per sequera i davant la pèrdua d'aigua de la infraestructura, en total uns 225.000 litres diaris, 185.000 dels quals al terme municipal de Badalona.

Els treballs, però, duraran dos anys: es preveu que comencin aquest setembre s'allarguin fins a l'agost de 2026. Un cop entri en funcionament la nova canalització, es podrà treballar en l'actual per valorar els passos que cal dur a terme per a reparar-la. L'obra permetrà així abordar les mancances d'aquesta infraestructura d'uns 3 metres de diàmetre.

La planta potabilitzadora de Cardedeu rep aigua del curs procedent dels pantans de Sau i Suqueda, així com de la dessalinitzadora de la Tordera, mesclant-la i tractant-la per emmagatzemar-la en dipòsits llestos per a la seva distribució i consum. La canonada actual la connecta amb el centre de Trinitat de Barcelona, des d'on es distribueix entorn de la capital catalana. El túnel funciona des de 1966 i es va sotmetre a reparacions en tres trams entre 2003 i 2009, deixant-ne un quart de penjat, entre d'altres, per mancances d'inversió.

Ara s'opta per reprendre el pla de millora, però cal aturar-la totalment per a reparar-la, perquè no hi passi aigua. És per aquest motiu que s'ha optat per desdoblar-la i analitzar què fer amb la canonada, un cop feta l'obra. "Hi passen uns 40.000 litres d'aigua per segon i amb les fuites en perdem dos, sembla molt, però en realitat és molt poc", ha destacat el director de l'ATL, David Vila.

L'obra transcorrerà en un traçat de 6,5 quilòmetres paral·lel al riu Besòs pel marge esquerre, travessant Santa Coloma, Montcada i Sant Fost de Campsentelles. "Ens trinxaran el voltant del riu, però són obres que s'han de fer", ha destacat l'alcalde de Montcada, Bartolo Egea. L'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, s'ha mostrat satisfeta per l'anunci: al municipi s'hi perden entre 70.000 i 75.000 litres diaris a la zona del parc de les Oliveres.

La fuita de Badalona

Tot i les altes xifres de Santa Coloma, la fuita més gran es troba a Badalona. La regidora de Medi Ambient, Sonia Egea, ha recordat que l'actual equip de govern va fer treballs d'urgència per recuperar part de l'aigua que es perdia, i que s'ha destinat a l'ús de neteja de carrers o de reg de zones verdes. La fuita fa perdre dos litres d'aigua per segon des del 2005.