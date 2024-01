Denuncien que una bassa municipal de Barcelona perd 12.000 litres d'aigua diaris

Fa 15 anys que una bassa pública de Barcelona perd 12.000 litres d'aigua cada dia, el que significa deixar anar 500 litres cada hora. Ho assegura el col·lectiu ecologista Agudells en referència a l'embassament ubicat a la masia de Can Soler del districte d'Horta-Guinardó, a prop de la Vall d'Hebron. Ho avança El Punt Avui, que detalla que l'Ajuntament de Barcelona ho sap des d'abans de la restauració de l'equipament l'any 2010, segons l'entitat.

La informació relata que l'aigua arriba des del torrent de la font del Bacallà i s'empra per als horts urbans: el problema arriba quan sobreïx de la bassa i s'ajunta amb les aigües brutes de la casa i acaba a la claveguera. "En un moment de sequera preocupant, és un malbaratament d'un recurs escàs i l'Ajuntament hauria de donar exemple. Si estem demanant a la població que la gent tingui cura de l'aigua, l'Ajuntament no n'hauria de malbaratar", critica el portaveu Juli Fontova al citat mitjà.



Segons expliquen, el col·lectiu aprofita una part de l'aigua sobrant gràcies a una mànega que té posada a la bassa. L'empra per irrigar uns horts d'una zona que es troba més avall, i també s'ha creat una segona bassa per no malbaratar tanta aigua: "Abans que marxi l'aigua, hem posat un tub i hi ha una petita quantitat que ens serveix per regar", diu el responsable.

Demanen que el consistori actuï

Els ecologistes reclamen al govern municipal una connexió amb una bomba per extreure l'aigua del sobrant. Proposen que s'usi per regar el parc que s'ha fet on hi havia un cap de futbol: "S'estan assecant els arbres", adverteixen. "Nosaltres fa quinze anys que ho diem, però des que l'equipament és municipal continua passant. El 2010 van inaugurar la casa i des d'aleshores es continua perdent. Parcs i Jardins ho sap des d'abans que la casa es restaurés", lamenta Fontova.

L'Ajuntament de Barcelona destaca que en els darrers anys s'ha actuat per afavorir la infiltració d'aquesta aigua a l'aqüífer de la ciutat, en una primera fase amb la construcció d'un dipòsit. Sempre segons la informació periodística, ara es treballa amb un projecte per connectar del dipòsit amb l'aigua sobrant de la bassa. El consistori també destaca que la connexió de l'excedent d'aigua amb el clavegueram ajuda al seu temps a la neteja de tota la xarxa.

La masia de Can Soler es troba en una finca de 32.000 metres quadrats, just a l'entrada del parc de Collserola. El 1980, l'Ajuntament la va expropiar i després de restaurar-la la va destinar a equipament municipal. L'any 2010 s'hi va instal·lar l'Escola d'Art Floral de Catalunya, mentre la Fundació Tres Turons es fa càrrec del manteniment dels voltants de la masia, on també hi ha una desena d'horts urbans dels quals s'encarreguen jubilats del barri, segons detalla el consistori.

La fuita històrica de Badalona

La bassa de Barcelona recorda inevitablement al cas de Badalona, especialment ressenyable pel que fa al volum de la pèrdua de líquid, a banda dels anys que fa que s'arrossega la problemàtica. Des de 2005 per la fuita d'aigua del barri de Canyet d'aquesta ciutat hi continua baixant un rierol d'aigua de manera ininterrompuda, on es perden dos litres d'aigua per segon, 180.000 litres diaris. El consistori ha començat a posar fil a l'agulla amb unes obres que s'allargaran fins a l'any 2027 i tindran un cost d'uns 45 milions.