Desnonen la Blanca, la veïna de 78 anys del Gòtic que han explusat per un deute de 170 euros

La Blanca Espinosa, de 78 anys, que porta més de mitja vida al barri Gòtic de Barcelona, ha estat desnonada per un deute de poc més de 170 euros, saldat fa temps. El desnonament havia estat ajornat en diverses ocasions gràcies a la pressió social i veïnal, però finalment s'ha fet efectiu aquest dijous. Després de l'ajornament de l'últim intent, la propietat i l'Ajuntament de Barcelona havien iniciat una negociació per evitar el desallotjament, però no hi ha hagut entesa.

Resistim al Gòtic en culpa l'Ajuntament de Barcelona, però aquest assegura que ha posat sobre la taula una proposta que la propietat ha rebutjat a última hora. Segons ha explicat el col·lectiu pel dret a l'habitatge en un comunicat, durant aquests tres mesos s'han produït negociacions i hi havia un acord que ha lamentat que el consistori barceloní ha acabat trencant "de manera totalment opaca i vergonyosa".

Aquest acord establia que la dona continués pagant la renda antiga -poc més de 300 euros al mes- i l'ajuntament ho complementaria fins als 1.000 euros exigits per la propietat, amb una data fixa per a tenir accés a l'habitatge públic que està esperant la veïna.

El col·lectiu ha reconegut que els pagaments de quotes de lloguer a propietaris especuladors no ataquen l'arrel del problema però ha defensat que permeten a persones en procés de desnonament continuar vivint a la seva llar habitual mentre tenen un pis d'emergència. En aquest cas feia 55 anys que la dona vivia en aquest domicili. Ara la Blanca s'allotjarà temporalment en un hotel.

"El consistori ha rebutjat l'acord amb la propietat amb arguments absurds, poc coherents i creïbles"

Resistim al Gòtic ha afirmat que finalment el consistori ha rebutjat l'acord amb la propietat amb arguments "absurds, poc coherents i creïbles". El col·lectiu hi veu un canvi de criteri polític relacionat amb la manca de polítiques d'habitatge del nou consistori, amb una "absència absoluta" d'interlocució i de solucions per lluitar contra els desnonaments.

Per la seva banda, fonts de l'Ajuntament han explicat que el problema és que no pot avalar pagaments de tercers, tal com reclamava la propietat. Per això, la seva proposta era la de donar un ajut d'emergència social a la dona en concepte d'habitatge de 1.000 que s'abonaria a la propietat per tal que la veïna pogués romandre al seu pis. Però la propietat ha rebutjat aquesta opció.

La propietària té diversos pisos turístics a Barcelona

L'inici del cas es remunta al 2017, quan la propietat va fer unes obres "mal fetes", segons la llogatera, i per la qual la renda li va pujar 88 euros. La dona però no va pagar inicialment les dues primeres mensualitats perquè creia que les obres no s'adequaven a allò pactat. Finalment va començar a abonar el nou lloguer i també va saldar el deute acumulat.

Amb la pressió turística a l'alça, cada vegada són més els pisos que es desvien cap al lloguer per dies o temporades curtes

La propietària, una advocada que té més pisos en règim de lloguer turístic o de temporada, va portar el cas als jutjats. Tot i que inicialment van donar la raó a la Blanca, després d'un recurs a l'Audiència Provincial de Barcelona, el jutjat va decretar que aquest impagament era suficient per iniciar el procés d'expulsió. També va decretar que la llogatera no estava en situació vulnerable perquè té un local en propietat a mitges amb el seu fill.

La realitat de l'habitatge al Gòtic, i a Barcelona en general, fa temps que és insostenible per molts veïns que viuen de lloguer. La renda mitjana dels nous contractes de lloguer és de 1.177 euros, un màxim històric. Amb la pressió turística a l'alça, cada vegada són més els pisos que es desvien cap al lloguer per dies o temporades curtes.