Detenen un agent dels Mossos d'Esquadra del Bages per un delicte d'agressió sexual

Un agent dels Mossos d'Esquadra del Bages ha estat detingut acusat d'un delicte d'agressió sexual. Agents de la policia catalana el van detenir el passat divendres i aquest diumenge l'arrestat va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Manresa, segons ha avançat NacióManresa.

El cos policial no ha revelat de quin tipus d'agressió sexual es tracta, ni cap més detall sobre el cas. Segons informa el TSJC, la causa està oberta per un delicte continuat d'agressió sexual amb agreujant de víctima especialment vulnerable, ja que pateix un grau de discapacitat.

Després de practicar l'escorcoll i escoltar la declaració de la víctima, la magistrada encarregada del jutjat d'instrucció 4 de Manresa va decidir acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per al mosso. A més, segons informa el TSJC, també va interposar una ordre d'allunyament de la víctima, tot i que queda suspesa la seva aplicació pel fet que l'investigat està a presó. Al mateix temps li prohibeix comunicar-se amb la víctima per qualsevol via.



Els Mossos han aclarit que el presumpte delicte s'hauria comès dins de l'àmbit de la vida privada de l'agent, i no durant la seva tasca professional. Des del TJSC informen que els fets investigats es van iniciar fa mesos però no es pot determinar el dia concret.



El Codi Penal actual contempla des de l'abús sexual fins a la violació quan es parla d'agressió sexual. Segons algunes informacions del seu entorn que recull el citat digital, els Mossos d'Esquadra li haurien comissat material pornogràfic de casa seva. La policia catalana no ho ha confirmat.